《過時過節》呂爵安第一首個人電影主題曲　出動110年古琴拍MV

由新晉導演曾慶宏執導，毛舜筠、謝君豪、呂爵安（Edan @ MIRROR）、談善言、袁澧林（Angela）、盧瀚霆（Anson Lo @ MIRROR）及梁祖堯等主演的家庭題材電影《過時‧過節》，將於11月24日上映，並於本周末推出優先場。而昨日（08/11）便率先推出電影主題曲《攀上天梯的螞蟻》MV，上架不足12小時即登上YouTube熱門影片第八位。

MV拍攝當日，一向老友鬼鬼導演曾慶宏與Edan表現輕鬆。（官方相片）

主題曲《攀上天梯的螞蟻》由蔡德才作曲及監製，袁兩半作詞，是呂爵安第一首個人電影主題曲，上一次跟吳君如、梁詠琪唱過《闔家辣》主題曲《辣到出汁》。而MV昨晚在Edan YouTube Channel上首播，由導演曾慶宏親自操刀，當中Edan以多個造型參與演出，分別在三個不同時空中摸索與屋企人的相處之道，更以再次以鋼琴王子造型示人。

導演為MV借來百年古琴。（官方相片）

MV內有三個時空

MV拍攝當日，一向老友鬼鬼導演曾慶宏與Edan表現輕鬆，原來二人事前為每個鏡頭已經作充分溝通，Edan拍攝時都全神貫注進入導演所需的狀態。這個MV對新導演曾慶宏尤其意義重大：「今次拍呢個MV好特別，因為自己嘅戲，又係我哋嘅電影主題曲。」導演更叫大家細心睇，MV內有三個時空。「呢個人係Edan、又係Edan嘅分身、又係阿陽（戲中角色名），幾個人物諗緊嘅其實都係一致嘅，希望令到觀眾對電影有更多想像力，Edan亦好信任呢件事。好開心搵嚟一個110年嘅古琴，好配合電影嘅氣質。」

電影係改編自導演Eric屋企嘅故事，知道由Eric親自操刀就更加放心。（官方相片）

而MV中由頭帶到尾的Edan表示只帶着一份信任來拍攝：「我喺電影入面飾演導演本人，因為電影係改編自導演Eric屋企嘅故事，知道由Eric親自操刀就更加放心，因為佢拍嘅一定係最準確，所以我完全信任同投入。」

VR眼鏡係重點

被問到是否要重新進入片中「阿陽」這個角色，Edan坦言：「呢首歌就係阿陽嘅心聲，亦都係代表全家人嘅心底話，我睇歌詞見到好多家庭都會面對嘅問題，相信大家聽完都會有共鳴，好似第一句『傾偈 一秒鐘都激到暴斃』，你對住屋企人傾計，有可能一句已經覺得好嬲同好煩。我喺演釋嘅時候都投入返阿陽嘅情緒去唱，同埋我好鍾意首歌用咗『螞蟻』去做比喻，不過點解就要留返大家入戲院感受！」而身旁的導演曾慶宏則補充：「MV中呈現嘅VR眼鏡同屋企人溝通係好重要嘅物件，希望大家睇電影之前可以記住呢個元素，可以了解到呢個仔點解需要用到副VR眼鏡先可以表達到自己嘅真實感受。」

Edan再於MV以鋼琴王子出現。（官方相片）

參與《過時·過節》，Edan除了與導演曾慶宏結緣，也因為獻唱主題曲，遇上兩位音樂人前輩，Edan指：「呢首歌係蔡德才先生作歌同監製，我哋今次第一次合作，而我覺得呢首慢歌同其他歌好唔同，有一種完全唔一樣嘅感覺。其實都唔容易唱，都錄咗三次，不過我好Enjoy成個過程，同埋睇完試片，更加覺得首歌同電影係好配合。」導演更特別多謝填詞人袁兩半先生睇完電影，再填這份詞。「大家會發掘到每一句都係埋藏住電影入面嘅蛛絲馬跡，可以濃縮喺幾分鐘入面再提鍊成部電影嘅人同事，係前輩嘅功力！」

戲中的重要道具VR眼鏡，會在MV重現。（官方相片）

對於下星期能夠在首映禮的大銀幕欣賞到自己演出，Edan倍感期待：「呢個角色畀大家嘅感覺會同之前好唔同，不過我覺得演員就係要展現自己唔同嘅面向，阿陽某啲面向其實同Edan都係一樣，只係好少會將呢一面放喺大家面前，的而且確有難度，因為起初唔知應該點做，所以事前做咗好多功夫，導演、毛姐同兩位監製幫咗我好多，雖然係好難，不過完成咗呢個挑戰係好有滿足感。」