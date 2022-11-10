網民開專頁疑似爆葉念琛瘀事　竟獲本尊留言回應

數星期前，有人在IG社交平台，開設一個名為「miko_blackandwhite」的專頁，廣收網民的報料，並以簡單黑白線條畫，連載娛圈中的爆料趣聞。由於內容啜核所以大受歡迎，其中一個名為「森哥外傳」的專欄，以假名形式，疑似在講導演葉念琛的趣聞，而其中一篇報道更獲葉念琛親自留言回應。

專頁開設「森哥外傳」專欄，以假名形式，疑似在講導演葉念琛的趣聞。（miko_blackandwhite＠IG截圖）

這篇報道名為「森哥嘅趣事 又點止發生喺片場內」，內容指疑似愛情片導演葉念琛的「森哥」，不時都會去到不同院校開講座，分享自己的成功秘訣。其中一次，當「森哥」去到現場時，他便問主持人一陣出場，會點樣介紹自己？

葉念琛執導的電視劇《美麗戰場》，早前亦掀起過話題，不過結局被指嚴重爛尾。(資料相片)

鍾意葉念琛定係安徒生呀？

其中一位主持人便回答，屆時會用本港最著名愛情導演來形容，但「森哥」聽後臉色一沉，並跟身邊經理人交頭接耳，隨後經理人便向兩位主持指，剛剛「森哥」度了一個好得的介紹方法，要主持人一陣照讀便可，於是兩位主持人只有從命。

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到主持上台，主持便直接講出由「森哥」即慶度出的介紹︰「同學仔，用你掌聲話畀我聽你哋係鍾意XX森（葉念琛）定係安徒生呀？」結果現場鴉雀無聲，靜過太空，場面尷尬非常。而「森哥」亦都自行上台開始其分享會。

葉念琛親自留言回應。（miko_blackandwhite＠IG截圖）

葉導親自回應︰So funny

帖文一出，獲大家廣傳，後來更傳到葉念琛本人處，而他亦不避嫌，用真身ac親自留言回覆︰「呢個真係唔記得喎！」間接承認了自己就是文中的「森哥」，而當版主回應指是兄弟姊妹投稿啫葉導。他亦大方說句︰「So funny」，既幽自己一默亦顯得相當玩得，雖然後來再布網民留言指他不用衝出來認，但葉導都以笑笑emoji回應便是。