《燈火闌珊》蔡思韵周漢寧出戰東京電影節　評審讚富香港感情和愛

由張艾嘉、任達華、蔡思韵及周漢寧主演的《燈火闌珊》，繼早前入圍第35屆東京國際電影節（TIFF）「亞洲未來」單元競賽部份，於東京舉行世界首映後，即將再於香港亞洲電影節中成為閉幕電影，導演曾憲寧，以及主演張艾嘉、蔡思韵及周漢寧，屆時將會出席閉幕禮。

周漢寧在《燈火闌珊》海報上拍照留念。（電影公司提供）

早前《燈火闌珊》兩位幕後主腦監製陳心遙及導演曾憲寧，聯同兩位演員蔡思韵（Cecelia）和周漢寧飛往日本，出席第35屆東京國際電影節世界首映。經歷兩年半的疫情，終於可以衝出香港踏足東京。久別了日本兩年多的Cecelia，此行雖然來去匆匆，但她仍抽空到銀座街頭逛逛，日間嘆吓日式咖啡，晚間在夜景下留倩影，感受久違了的東京日與夜。至於周漢寧很喜歡《迷失東京》這齣電影，因此決定晚上一定要到新宿走走，親身感受一下電影中呈現的那種五光十色的孤寂感，同時到《迷失東京》拍攝取景的酒吧打卡。

蔡思韵抽空到銀座街頭逛逛。（電影公司提供）

主創監製陳心遙及導演曾憲寧在閉幕後，遇上東京電影節評審之一，明治學院大學文學部藝術學科教授、日本映像學會會長齊藤綾子女士。齊藤女士盛讚《燈火闌珊》整體表現十分出色，重現昔日燦爛景色之外，更帶著對香港深厚的感情和愛，觀戲時令她感動垂淚。早前曾憲寧導演祈願在東京遇上日本名導是枝裕和，竟真的在酒會遇上，合照之餘，二人約定將在稍後在台北舉行的金馬獎大師班再次見面。