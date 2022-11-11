《阿媽有咗第二個》追加戲院彩蛋　姜濤︰感受觀眾對自己演出反應

英皇電影《阿媽有咗第二個》，由彭秀慧導演，毛舜筠、姜濤、柳應廷（Jer）領銜主演，自開畫以來大獲好評，票房勁破四千萬大關。而在退團兩個月後，兩位初登大銀幕的「人氣王」姜濤與Jer終於歸隊宣傳。為迎接這個新里程，《阿媽》團隊更秘密炮製全新彩蛋，即日於各大戲院獨家曝光，作為答謝觀眾的禮物，至於箇中內容，團隊堅持保密，要入戲院先知。



四位在今次宣傳，再次聚首談談拍攝趣事。(電影公司提供)

姜濤看戲偷望觀眾反應

雖然姜濤上星期才歸隊宣傳，但他原來曾經低調入場觀賞《阿媽有咗第二個》，首次在大銀幕上看到自己，印象深刻：「雖然好想集中看戲，但過程中會忍不住不斷轉身，看看觀眾的反應！」至於阿Jer亦深表認同：「當我們演了一場不開心的戲，會聽到觀眾索鼻、哭出來的聲音；看到開心的場面時，大家又會一起大笑，我一直都渴望親身體驗這種共鳴感！」

姜濤對打交一場戲非常難忘。（《阿媽有咗第二個》劇照）

Jer更講到跟友仔入場時，又有另一種感受。「剛剛開場時，自己心跳加速，好擔心朋友怎樣去看銀幕上的自己，幸好大家都很享受，說想不到除了唱歌之外，我在電影都可以將角色的情緒捉得那麼緊，還說我和姜濤打架那一場，非常難忘！」姜濤連忙點頭：「我自己也是最難忘這一場！」

姜濤上星期出席電影宣傳活動，被追《阿媽有咗第二個》的票房福利時，笑指自己會曬手指肌肉，因為手指比較強壯。（葉志明 攝）

毛姐對兩位新人都讚不絕口，亦有分享演戲心得。(電影公司提供)

毛姐教路演喜劇心得

能參演《阿媽有咗第二個》，對兩位新人是次寶貴經驗，姜濤明言希望繼續接戲：「之前開演唱會，只可以看到台下反應，你不會坐在觀眾身邊，今次演戲是個好好的體驗，在一個密封的環境裡（戲院），我可以集中感受觀眾對自己演出的反應，其實散場時，我真的好想問大家的觀後感呢！」

毛姐與導演曾私下討論過，一致認為姜濤與Jer非常適合演喜劇，彭導演表示：「他們的節奏感好強，絕對勝任演喜劇！」毛姐笑道：「別看姜濤好像不太愛說話，其實可以玩得很瘋！」Jer亦對演喜劇躍躍欲試：「戲中有一場在我的家，一入門口就要收起姜濤對鞋，一旦迷失了就捉不到節奏，所以說演喜劇好難，但真的好玩！」毛姐教路：「最重要是那種力量，以及節奏感，不能說今日的情緒麻麻，一埋位就要集中，提升力量！」