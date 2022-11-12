《優獸大都會+》原創短片全6集　經典角色樹懶阿閃再度登場

由華特迪士尼動畫製作室製作的第55部動畫長片《優獸大都會》(Zootopia)，於2016年上映，全球票房勁收超過10億美元（約港幣78億）。除了得到觀眾們的高度讚賞，《優獸大都會》亦勇奪多項電影榮譽，包括奧斯卡金像獎最佳動畫長片及金球獎最佳動畫。這部深受大家喜愛的電影，將以6集原創短片《優獸大都會＋》延續，並在11月9日，於Disney+ 獨家上線。

熟的角色將每集登場。（《優獸大都會＋》劇照）

這部堪稱番外篇的《優獸大都會+》，用上大家最喜愛的角色再次登場，6個單元故事突破想像，無論是內心強大的兔仔女警朱迪，以及「以慢搶fo」大受歡迎的樹懶阿閃(Flash)，都會於《優獸大都會+》再次登場。6集單元故事都與電影《優獸大都會》的橋段相關，必定能滿足一眾粉絲。過癮抵死、超乎預計的故事走向發展，配上不同故事模式，由優獸市民向觀眾展現市內精彩爆笑日常生活。

而幕後單位更具看點，憑《優獸大都會》、《超人特攻隊》、《職業特工隊》獲獎無數的金像得獎音樂製作人Michael Giacchion亦參與其中，Michael將會為6個單元中的歌舞故事《Duke: The Musical》譜寫全新樂曲。