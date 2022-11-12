《我和殭屍有個約會》電影版陣容大公開　吳千語做新一代馬小玲

亞洲電視的經典作品《我和殭屍有個約會》，於1998年首播，劇集大受歡迎，６年間更開拍了一共3輯，由尹天照、萬綺雯、楊恭如等主演。早前已全數在Disney+上架，更有消息指劇集將會在今年10月翻拍成電影，而且會由原創作人兼萬綺雯老公陳十三擔任監製、編劇及導演。

據知，吳千語在片場穿上校服飾演馬小玲。（《一路瞳行》宣傳照）

近日，有傳媒就證實相關消息，並拍得劇組在荒廢校舍開工。原來電影版將會改名為《驅魔龍族馬小玲》，而大家最有興趣知的女主角馬小玲，會由吳千語飾演，拍攝當日更穿上校服，未知是否拍前傳故事。

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至於男主角原為尹天照飾演的況天祐，竟然由無綫藝人黃宗澤頂替，蔡潔就取代楊恭如飾演王珍珍，呂良偉代替了陳啟泰飾演山本一夫。而電影版更找來出爐金像女配角廖子妤，飾演張文慈原角色金未來。

《我和殭屍有個約會》令飾演馬小玲和況天佑的萬綺雯與尹天照人氣急升，成為亞視罕有成功靠自製劇而捧紅的熒幕情侶。（劇照）

據報道，導演陳十三接受傳媒訪問時透露，拍完第一輯《我和殭屍有個約會》後有很多人與他商量開拍電影版事宜。不過時隔24年，最後因被投資方感動才鬆口答應。對於吳千語擔任女主角，導演陳十三表示馬小玲一角非常適合她飾演，而被問到老婆是否會出山在電影版客串時，他本人就不願意透露太多。

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