魔間行者︱導演應承續集尺度達R級　「一早應拍得更恐怖暴力」

由奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的電影《魔間行者》（Constantine），多年來被影迷奉為其中一部經典驅魔電影，奇洛李維斯飾演的驅魔神探Constantine，身穿黑色西裝、煙駁煙地說狠話，形象非常經典。早前已落實，《魔間行者》的導演Francis Lawrence，事隔17年後計劃開拍續集，而奇洛李維斯亦準備好全情投入再造經典。近日，導演再透露口風，電影續集的尺度將會真「四級」（R-rated，R級），按美國電影的分級制度為限制級，意味在血腥暴力、驚悚畫面、粗口等均享有更大的創作自由度。

由奇洛李維斯主演的《魔間行者》為其中一部經典驅魔電影。《魔間行者》電影劇照（imdb）

據外媒報道，Francis Lawrence早前接受訪問時表示，當年《魔間行者》被評為「四級」（R-rated）實屬意外，電影在製作時以「三級」（PG-13，家長特別留意）為方向拍攝，所以在不少內容上相當「輕手」，被評為「四級」時更辣手刪減更多片段，令電影不論在暴力與驚悚上被稀釋不少。

《魔間行者》導演Francis Lawrence曾經拍攝過不少受歡迎電影，包括《飢餓遊戲》系列、《魔間傳奇》等。（Getty Images）

Francis Lawrence更大膽表示：「我一早應該拍得更恐怖與暴力，我渴望可以拍攝一部『四級』電影。所以今次的意念，將會拍一部『真．四級』的《魔間行者》滿足觀眾一直想達到的尺度。」

《魔間行者》是一部「不小心」變成限制級的家長指引電影。《魔間行者》電影劇照。（imdb）

然而《魔間行者》的續集是否能夠達到「真．四級」的尺度，仍然具有不明朗因素，投資方華納兄弟（Warner Bros.）是否願意拍攝一部限制級漫畫電影仍然存疑。而Francis Lawrence剛剛完成《飢餓遊戲》（The Hunger Games）系列前傳《The Hunger Games：The Ballad of Songbirds and Snakes》正在進行後期製作，而下一部電影《BioShock》亦已經展開製作，故《魔間行者2》縱然萬眾期待，但未知能否趕及《魔間行者》二十週年上映。