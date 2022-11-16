黑豹2︱結局分析瓦干達政權出現重大變數　唔通會由佢繼任國王？

Marvel年度壓軸電影《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther：Wakanda Forever）已經上映，電影除了在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）後，重新推出黑豹的個人電影外，亦標誌着漫威電影宇宙（MCU）第四階段電影的終結。

《黑豹2：瓦干達萬歲》的上映，標誌着漫威電影宇宙第四階段的電影終章。（《黑豹2》先導預告截圖）

今集的結局中，瓦干達經歷巨變，面對新興的水底部族塔牢金及其領袖納摩（Namor），瓦干達經歷一段爭扎，最後脫胎換骨，迎向未來的發展。

以下內容含有《黑豹2：瓦干達萬歲》內容劇透，未睇的觀眾慎入！

《黑豹2：瓦干達萬歲》已於11月9日於香港上映。《黑豹2：瓦干達萬歲》電影海報（電影公司提供）

《黑豹2：瓦干達萬歲》的結局中，瓦干達與塔牢金經過一輪大戰後，雙方領袖達成和平，締結互相保衞的盟約。而大軍退回瓦干達後，舒妮公主（Shuri）微服前到海地探望「阿嫂」Nakia（Lupita Nyong'o飾演），並驚喜發現哥哥鐵查拉（T'Challa）留有後裔，與嫂子誕下兒子鐵查拉王子。而舒妮在焚燒喪服後，終結了守喪期，亦似乎開展尋找自我的過程。

舒妮公主於《黑豹2：瓦干達萬歲》結尾，終於放下哥哥鐵查拉與母后的離開，開展自我尋索的過程。（《黑豹2：瓦干達萬歲》預告截圖）

然而作為王位繼承人，舒妮的離開似乎意味他僅保留黑豹的身份，卻不會登基為瓦干達君主。而在鐵查拉駕崩後，母親接替成為瓦干達女王，但舒妮在母親離世後，卻沒有繼位，王位的懸空令觀眾大感不解。

在《黑豹2：瓦干達萬歲》裡繼續飾演M'Baku的演員Winston Duke，近日接受訪問時揭露驚人內幕。《黑豹2：瓦干達萬歲》電影劇照。（imdb）

然而據外媒報道，在《黑豹》系列裡飾演札巴里部落（Jabari Tribe）族長M'Baku的演員Winston Duke近日接受訪問時，驚爆透露結局的含意：「我作為《黑豹》的粉絲，期待往後劇情的發展。但在結局裡揭曉我將會繼承瓦干達國王一事，其實非常重大，不論我需要承擔甚麼重任，相信亦會非常有趣！」

《黑豹2：瓦干達萬歲》裡，舒妮公主與M'baku的關係非常微妙，二人有如乾兄妹一樣。（Getty Images）

在《黑豹2：瓦干達萬歲》裡，在舒妮公主在母后離世後，向M'Baku尋求攝政的意見，而M'Baku亦透露他承諾過鐵查拉會盡力保護與扶助舒妮。所以在舒妮自我放逐期間，由M'Baku擔任瓦干達國王或攝政王，非常合情理。加上在電影中，扎巴里部落在瓦干達首都失守後，曾接濟其餘四部落的族人暫居於山區，有如其餘四族的大恩人，抺去前作裡的紛爭與對立，由M'Baku執政，相信亦為合乎情理的劇情安排。