過時過節︱呂爵安盧瀚霆角色性格反差大　寫實風格觸動香港人心靈

由新晉導演曾慶宏執導之深情之作－毛舜筠、謝君豪、呂爵安（Edan）、談善言、袁澧林、盧瀚霆（Anson Lo）及梁祖堯等主演，以家庭關係為主軸的新片《過時．過節》，將於11月24日（下週四）上映。為回饋香港人早於香港亞洲電影節及優先場的大力支持，電影公司宣布，由本週四起購買《過時．過節》正場戲票一張的觀眾，即可獲贈電影海報一張！

《過時．過節》將於11月24日上映。《過時．過節》電影海報。（電影公司提供）

電影公司繼上週發放由呂爵安主唱的電影主題曲《攀上天梯的螞蟻》MV後，一直於YouTube人氣音樂影片排行榜中名列前茅，Edan真摯唱出電影中一眾角色當下的情緒，配上抒情曲風大受好評。而是日電影公司再推出一條「齊齊整整」的角色介紹影片，好讓一眾演員表達各自角色當中的心態與情感。

《過時．過節》由毛舜筠、謝君豪、呂爵安、袁澧林及談善言主演。《過時．過節》電影劇照。（電影公司提供）

導演曾慶宏表示，《過時．過節》是香港人的寫照，道盡每一種耐人尋味的家庭關係，他表示：「每個人都會喺電影入面，喺一眾角色身上，搵到自己嘅影子，或者對屋企人嘅投射。」故事中，每個人物對於這個家，都有解不開的心結，如母親阿玲（毛舜筠）的倔強與父親阿真（謝君豪）的不擅表達引致矛盾，下一代受其影響，女兒阿琪（談善言）事事恐懼，兒子阿陽（呂爵安）選擇逃避。

電影裡，每位角色對這個家都有一段解不開的心結。《過時．過節》電影劇照。（電影公司提供）

而作為局外人的表姐阿Joy（袁澧林）和雀仔（盧瀚霆）對於親朋好友的狀況，力求幫忙改變，卻是有口難言。而盧瀚霆於影片中更首度為其角色透露更多角色心態：「我嘅角色叫雀仔，係阿陽（呂爵安）嘅Best Friend，我同佢一齊run一間遊戲公司，性格好樂觀好動，對任何事都冇咩所謂。」Anson Lo更透露，特別感謝毛姐付出寶貴的私人時間，去提點他需要注意的細節：「拍呢三場嘅時候，毛姐三日都喺度睇，就算冇佢嘅戲份嘅時候，off camera嘅時候，佢會即刻行埋嚟同我講話『你邊個位可以做得好啲』，佢教咗我好多野，而呢啲野係我從來未聽過同未學過。」

盧瀚霆特別感謝毛舜筠特意於現場指導演出。《過時．過節》電影花絮照。（電影公司提供）

對於參與《過時‧過節》，Anson Lo和Edan兩位好拍檔和「CP」形容是超越自己的一次嘗試，如Anson Lo坦言：「今次同呂爵安拍戲，我哋嘅角色性格好似同真實嘅我哋交換咗咁，我真人比較高冷，佢就比較熱情。」而Edan則表示：「今次個角色唔係大家熟悉嘅Edan，唔係《男排女將》入面嘅阿臣，唔係《大叔的愛》入面嘅阿田，阿陽呢個角色係一個好深入內在，好多層嘅角色。」

呂爵安與盧瀚霆的角色與他們現實性格反差極大，恍似交換了性格一樣。《過時．過節》電影劇照。（電影公司提供）

對於一眾新晉演員的投入，令片中兩位好戲之人——影帝謝君豪和影后毛舜筠倍感安心，一向出名對新晉演員疼錫有加的毛姐指，對Edan特別印象深刻：「新演員我都合作過好多，好似Edan成日都會好主動去追問『點樣可以做得好啲？』呢個心態好緊要㗎，佢係會成功嘅。」

毛舜筠指呂爵安於一眾新演員裡，心態非常上進。《過時．過節》電影劇照。（電影公司提供）

而君豪哥表示談善言和袁澧林在拍攝過程中非常專注，具備求好的精神：「阿談同Angela會專登返嚟睇我哋拍戲，吸收多啲唔同嘅經驗，或者佢哋睇到一啲好同唔好嘅野，都可以去吸收。好似我同阿談兩父女喺車上面嘅對戲，佢會想加插一啲細節，我覺得係相當之好，係一個好有睇法嘅演員。」

謝君豪指譚善言會在角色加入許多細節，令他非常欣賞。《過時．過節》電影劇照。（電影公司提供）