《正義迴廊》邱萬城角色屬典型香港人　「9個人各代表一個階層」

電影《正義迴廊》上畫兩星期，票房已逼近$2000萬，同時亦掀起坊間討論熱。不單是兩位男主角楊偉倫、麥沛東，連帶九位陪審團成員，都成功引起大家關注，其中一位是不時在TVB劇集亮相的邱萬城。



慶功宴上，萬城都慶幸自己有份參與《正義迴廊》這部優質電影。(莫匡堯 攝)

邱萬城今次飾演九人陪審團中其中一人，為「大角咀弒雙親案」作出裁決，原來同一單案，萬城在另一部影視作品《心冤》早有參與。「當時我是演兇手的大佬角色，吳肇軒演細佬，阮德鏘飾演協助處理屍體的朋友。於是我好奇，今次又會以甚麼角度切入呢？原來是一齣法庭戲。」

9名陪審員，各自帶出一種角色性格，代表住社會上一個階層。(《正義迴廊》劇照)

作為陪審團其中一員，萬城覺得九個人，正各自代表一個社會階層。「我個角色好典型香港人，掛住搵錢，唔浪費時間，最緊要有得去旅行，可以唔做就最好唔做。」手執這個角色，萬城強調除了鑽研自己的對白，更要細心聆聽其餘8人的對白。「你要演出這個角色，聽到其餘8人的說話後，會有甚麼反應？用角色性格作出發點去聽，就會做出相對反應。所以會有鄙視班年輕人的效果，帶出世代之爭。」他更覺得，觀眾看該片時，9種性格，好容易會找到其中一位代入其中，易產生共鳴。

邱萬城強調拍攝前，除了鑽研自己的對白，更要細心聆聽其餘8人的對白。「你要演出這個角色，聽到其餘8人的說話後，會有甚麼反應？用角色性格作出發點去聽。」(莫匡堯 攝)

除了劇本精彩，萬城覺得劇組帶出的氛圍亦好幫到演出。「陪審團的戲份，由朝早10點拍到翌日下午3點便完成，大家被屈在一間房內30小時，侷促感好強烈，加上燈光的幫助，整間房的氛圍已經有，完全幫助角色入戲。」