忽然心動︱AK江熚生遇吳千語、陳欣妍變怕醜仔　少接觸異性硬晒軚

AK江𤒹生與吳千語在麥浩邦執導的青春愛情電影《忽然心動》中首度合作並飾演KOL情侶，取材貼地，首度跳入大銀幕的AK今次除了與千語奉旨談情外，更會和陳欣妍（Shirley）上演一段「床上戲」，戲中AK與Shirley打算做戲整蠱千語，怎料玩過火真激怒對方，令千語即場發火！

香港愛情喜劇《忽然心動》中，AK江熚生與吳千語、陳欣妍兩位女神均有對手戲。《忽然心動》電影海報。（電影公司提供）

這場戲只見Shirley扯起AK上衣時AK即表現怕醜、動作生硬，雙手更像機械人：「我未試過同女性好close咁拍攝，但以我呢個狀態嚟講大家應該會覺得幾新鮮，因為未見過一個咁怕羞嘅AK！」

《忽然心動》中，AK江熚生與陳欣妍在戲中上演一段「床上戲」，羨慕死人。《忽然心動》電影劇照。（電影公司提供）

《忽然心動》中，當AK江熚生被陳欣妍掀起上衣時，成身硬晒軚，但肌肉非常有睇頭。《忽然心動》電影劇照。（電影公司提供）

當日的床戲cut機後導演和劇組也忍不住爆笑，導演更再三提醒AK放鬆一點，AK透露自己是首次和Shirley見面，說：「佢真係好靚，好似一個女神喺我面前，佢好好，因為佢知道我緊張同見到我好尷尬，之後佢俾我好多信心話唔緊要，呢場戲好快就過，我哋太近時我對眼唔知要望邊，就望到好低。」

《忽然心動》中，AK江熚生與陳欣妍的「床上戲」惡作劇，似乎真的激嬲正印女友吳千語。《忽然心動》電影劇照。（電影公司提供）

《忽然心動》中，AK江熚生的惡作劇玩過火，看來要花許多心機才能拆彈。《忽然心動》電影劇照。（電影公司提供）

除了床戲外，AK與千語拍攝宣傳照時一樣表現怕醜，擺不到甜蜜表情，千語笑說：「AK可能怕掂到我或者令我有任何唔舒服，佢好溫柔，但我知佢有啲緊張，所以我就主動少少，因為我哋始終係情侶要有啲sweet感覺，跟住我哋傾完偈後佢就放鬆少少。」