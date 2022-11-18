黑豹2︱Iron Man接班人相似度比拚　盤點6個細節致敬Marvel一哥

Marvel年度壓軸電影《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther：Wakanda Forever）已經上映，電影在查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）逝世後，向他飾演的原黑豹致敬，並介紹他的接班人新女版黑豹登場。

天才少女Riri Williams，在《黑豹2：瓦干達萬歲》裡登場，作為鐵甲奇俠Tony Stark的接班人。（《黑豹2：瓦干達萬歲》電影造型海報）

同時，電影推出Marvel「一哥」鐵甲奇俠（Iron Man）的接班人鋼鐵之心（Iron Heart），在電影宇宙的第四階段完成《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）後的過渡任務，齊集一眾新復仇者聯盟的新生代成員。

在《黑豹2：瓦干達萬歲》裡登場的鋼鐵之心Riri Williams。（《黑豹2：瓦干達萬歲》預告截圖）

鋼鐵之心是Marvel「一哥」鐵甲奇俠的接班人。（《鐵甲奇俠》電影劇照）

在《黑豹2：瓦干達萬歲》登場的非裔天才少女Riri Williams，與億萬軍火大亨Tony Stark看似背景差天共地，然而電影巧妙地投入許多細節，令鐵甲奇俠與鋼鐵之心兩位從未同框的角色具有共同性，亦間接向鐵甲奇俠致敬。

以下內容含有《黑豹2：瓦干達萬歲》內容劇透，未睇的觀眾慎入！

《黑豹2：瓦干達萬歲》除了介紹鐵甲奇俠的接班人登場外，亦在多處向Tony Stark致敬。（《鐵甲奇俠》電影劇照）

美國名牌大學麻省理工

在《黑豹2：瓦干達萬歲》裡，保留了Riri Williams在漫畫原設定中，他作為美國名牌大學麻省理工大學資優生的身份。而鐵甲奇俠Tony Stark，則是Riri Williams的大師兄，他被譽為麻省理工最出色的校友，於1987年以19歲之齡獲得兩個工程碩士學位。而Riri Williams則以15歲之齡考進麻省理工，在電影裡發明探測汎金屬（Vibranium）裝置及飛行裝置原型時，年僅19歲，亦因此被舒妮公主（Shuri）形容為「他只是一個小朋友」。

Riri Williams作為Tony Stark在麻省理工的師妹，亦是一位天才發明家。（《黑豹2：瓦干達萬歲》預告截圖）

廢鐵裝甲

電影中，當舒妮公主拆解納摩（Namor）帶到瓦干達的汎金屬探測裝置時，發現在幾個關鍵零件以外，裝置只是利用廢鐵製成。而Riri Williams參考鐵甲奇俠裝甲自行研製的飛行裝置，亦非常簡陋，用僅有的零件及裝置製作而成，甚至不能稱為一副裝甲。

鋼鐵之心的飛行器，只用僅有的零件製作而成，非常簡陋。（《黑豹2：瓦干達萬歲》預告截圖）

在《鐵甲奇俠》（Iron Man）裡，Tony Stark被十環幫襲擊後，遭綁架到位處山洞的基地裡，Tony Stark為了逃走，假借製造「耶利哥導彈」為名，利用山洞裡僅有的武器與零件，製造了迷你版的方舟反應爐（Arc Reactor）及第一代鐵甲奇俠裝甲。而《黑豹2：瓦干達萬歲》裡，Riri Williams在舒妮公主的實驗室裡打造第二代鋼鐵之心裝甲時，槌打裝甲的景象，亦致敬了Tony Stark當年的經典畫面。

鋼鐵之心打造第二代裝甲的畫面，令不少觀眾都聯想到鐵甲奇俠首集打造第一副裝甲時的景象。（《黑豹2：瓦干達萬歲》電影劇照）

鐵甲奇俠Tony Stark打造第一副裝甲時的情景。（《鐵甲奇俠》電影劇照）

童年啟蒙

在《黑豹2：瓦干達萬歲》裡，Riri Williams提及他的啟蒙者是作為機械工程師的父親，自小便與父親於家裡的車房合力修理紅色跑車，令他開始對機械與科學知識產生興趣，並發現自己的天賦。而Tony Stark在《鐵甲奇俠2》（Iron Man 2）裡，亦曾經提及他六歲時，便已製作了第一台引掣，令父親發現他是一位天才兒童，能夠繼承他的事業，甚至完成自己未能實現的發明

Riri Williams在倉庫進行發明，以及收藏了與父親一起修理的跑車。（《黑豹2：瓦干達萬歲》預告截圖）

。Riri Williams與Tony Stark同樣作為天才兒童，對機械及汽車均具有濃厚的興趣，而Riri Williams在進行發明的倉庫裡收藏着跑車，亦與Tony Stark泊滿經典跑車的工作室具有明顯的相似，藉此向Tony Stark致敬。

鐵甲奇俠Tony Stark的工作室裡，擺放了不少收藏的跑車。（《鐵甲奇俠》電影劇照）

發明被不當利用

作為汎金屬探測器的發明者，Riri Williams原本以探測器作為功課作業，藉此證明教授低估了他的能力，然而探測器卻被美國政府用作海底開採之用，因此惹怒水底部族塔牢金（Talokan），引起瓦干達被入侵的危機。

Riri Williams的鋼鐵之心初代飛行裝置以及汎金屬探測器，均以簡陋的零件製造。（《黑豹2：瓦干達萬歲》預告截圖）

而Tony Stark在《鐵甲奇俠》裡，作為軍火大亨，他所發明與研製高性能武器，亦被售賣到恐怖組織十環幫手中，用以打壓周遭的平民，發展獨裁勢力。Riri Williams與Tony Stark在設計與發明裝置或武器時，並沒有清楚考慮到設備如果落入錯誤的人手中，會造成極嚴重的惡果，他們對發明的熱愛與堅持，其實也同出一轍。

鐵甲奇俠的首代裝甲，基本上也是由廢鐵製造而成。（《鐵甲奇俠》電影劇照）

初代裝甲「衰埋同一瓣」

在《黑豹2：瓦干達萬歲》裡，Riri Williams為了截擊高空定位追踪的無人戰機，不惜飛到三萬呎高空進行欄截，而飛行裝置飛到三萬呎時，便因為缺氧而失去動力，無法運作，幾乎墮地而亡。

鋼鐵之心為了截機跟踪的無人機，不惜飛到三萬呎的無氧高度，幾乎墮地而死。（《黑豹2：瓦干達萬歲》預告截圖）

而Tony Stark在《鐵甲奇俠》裡，一次晚間試飛途中，魯莽地飛至超高空，令裝甲因為低溫結冰、失去動力而墮下，然而亦因此而改良裝甲，成為Iron Man MK III。

Tony Stark在《鐵甲奇俠》裡，亦曾經在一次試飛期間在超高空因為結冰而失去動力。（《鐵甲奇俠》電影劇照）

超級巨星

《黑豹2：瓦干達萬歲》裡，當舒妮公主首次到Riri Williams在麻省理工大學的宿舍時，Riri一眼便認出舒妮公主，他的反應如同撞見自己眼中的超級巨星，驚訝地高呼：「我的天！真的發生了！」（Oh my god！Its really happening！）他滿心歡喜以為自己的天才被舒妮看中，被瓦干達招募進行研究，更打算即時前往，殊不知是自己的發明闖出大禍。

當Riri Williams首次見到舒妮公主時，以為舒妮要招募他到瓦干達。（《黑豹2：瓦干達萬歲》預告截圖）

而在《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America：Civil War）裡，當蜘蛛俠Peter Parker回家後遇見身在家中的Tony Stark時，在房間中亦說出了相同的話，然而不同的是，Tony Stark是Peter Parker的偶像，而Peter Parker當下幾乎即時表示自己不能參與Tony Stark的任何行動。電影《黑豹2：瓦干達萬歲》亦以此向Tony Stark致敬，縱使Tony Stark在《復仇者聯盟4：終局之戰》裡犧牲，他恍似透過舒妮公主，發掘了自己的接班人鋼鐵之心。