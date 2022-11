早在2004年,「夢工場」無敵貓劍俠出現於《史力加2》一炮而紅,其後再參演多兩部史力加作品搶盡鋒頭,最終坐正孭飛《無敵貓劍俠》大電影,廣受歡迎,兩大系列全球累積票房高達35億美元(273億港元),揭開荷里活動畫史上最輝煌一頁。

貓劍俠早在《史力加2》時跑起,大受歡迎。(《無敵貓劍俠︰8+1條命》劇照)

18年來,這個熱愛冒險膽生毛的皮靴貓角色,一直人氣高企,在全新大電影《無敵貓劍俠:8+1條命》(Puss In Boots: The Last Wish) 中chok爆回歸!今集粵語版更找來衛蘭(Jancie)、張天賦(MC)、馮允謙(Jay)、湯令山(Gareth.T)聯手聲演,同無敵貓劍俠來一次玩命演出。

皮靴貓知道自己9條命死剩1條之後,必須放下身段請求勁敵綿掌貓女俠幫助,才有機會改寫命運,實現最後願望。他倆連同口水多過茶的治療犬,一起踏上非一般征途;在金髮姑娘(衛蘭 聲演)、三隻熊犯罪家族(張天賦 聲演熊寶寶)、賞金獵人大壞狼瘋狂狙擊下,及時前往黑森林尋找傳說中的許願星,途中遇上醫生(馮允謙 聲演)、道德蟲(湯令山 聲演)等,替皮靴貓重拾失去的8條命⋯