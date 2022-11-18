過時過節｜未敢追《阿媽》票房　毛舜筠：兩女見過呂爵安盧瀚霆

香港電影《過時．過節》今日（18日）舉行首映禮，新晉導演曾慶宏攜同毛舜筠、謝君豪、MIRROR成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Andon Lo）、談善言、馮素波等一眾主演出席。毛舜筠、謝君豪及談善言於首映禮現場接受訪問時，談善因為腳傷而需要坐輪椅，較早上台時亦需要以手杖攙扶。

毛舜筠指未敢將《阿媽有咗第二個》的票房作為《過時．過節》的目標，但希望口碑可以帶觀眾入場。（葉志明 攝）

談善言被問及傷勢時表示：「先前拍攝《打天下》期間受傷，韌帶斷裂，需要配戴腳箍，但其實傷勢並不算嚴重，這樣出場有點誇張。」而在旁的毛姐則關切地提醒談善言多休息才能夠康復，重新工作。

談善言負傷坐輪椅出席《過時．過節》首映禮，受訪時表示自己韌帶斷裂。（葉志明 攝）

早前上映的《阿媽有咗第二個》毛舜筠與另外兩位「鏡仔」姜濤及柳應廷（Jer）合作，票房成績不俗，被問及《過時．過節》會有一樣目標時，毛姐笑指：「《阿媽》很厲害，有4000萬票房，我不敢說，要看觀眾的支持。但希望這部電影可以建立起口碑，觀眾在看完能夠反省與家人之間的關係。」

過時．過節》首映禮今日（18日）舉行，吸引大量鏡粉聚集，為見偶像一面。（葉志明 攝）

毛姐亦提到將會帶兩位女兒一同入場看《過時．過節》：「他們將會12月中回港，會與先生（區丁平）及兩個女兒一起看。兩個女兒更千叮萬囑要等他們一起看。」被問到會否帶女兒見兩位「鏡仔」，毛姐便笑指：「他們一早見過Anson Lo同Edan啦！」無須再特地因為《過時．過節》而再帶他們見面。

《過時．過節》由毛舜筠、謝君豪、Edan呂爵安、Anson Lo盧瀚霆、談善言、袁澧林主演。（葉志明 攝）