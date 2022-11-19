雷神基斯咸士禾夫極高機會患認知障礙　宣布「暫別影壇」好好休息

現年39歲的荷里活男神基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）早前與國家地理頻道合作推出探討有關長壽奧秘的紀錄片《基斯咸士禾夫挑戰極限》（Limitless with Chris Hemsworth）日前在Disney+上架。為節目宣傳期間，基斯透露在拍攝期間發現自己有機會患上認知障礙症（即阿爾茨海默症Alzheimer's disease），而決定暫別影壇好好休息。

雷神在拍攝節目期間，發現基因極高機會患認知障礙，而決定暫別影壇好好休息。（Getty Images）

基斯咸士禾夫早前與國家地理頻道合作推出探討有關長壽奧秘的紀錄片《基斯咸士禾夫挑戰極限》（Limitless with Chris Hemsworth）日前登陸Disney+。（節目海報）

基斯咸士禾夫接受雜誌訪問，透露祖父已患有認知障礙，到現在已記不起很多事。他提到在節目拍攝第五集時跟醫生會面，經過一輪測試後，發現自己有遺傳認知障礙的傾向，而機會更比十年前高出了八至十倍。加上在拍攝節目的過程中，基斯跟臨終陪伴員見面時提早面對死亡，一切都令自己產生暫別影壇的決定，不過他亦安撫粉絲，笑言：「這不是代表我遞了辭職信，現在完成所有工作，我就會回家好好休息一段時間，陪伴我的孩子及妻子。」

基斯咸士禾夫在節目中接受一系列高難度訓練，挑戰體能極限。（IG/@chrishemsworth）

基斯咸士禾夫今次拍攝節目真係搵命搏！（IG/@chrishemsworth）

對於公開透過節目《基斯咸士禾夫挑戰極限》發現基因極高機會患認知障礙，基斯咸士禾夫坦言如果節目能激勵大眾更好地照顧自己就最好，更不希望外界認為這是騙取大家的同理心或被當作借此來宣傳節目。