雷神基斯咸士禾夫極高機會患認知障礙 宣布「暫別影壇」好好休息
撰文：關穎賢
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現年39歲的荷里活男神基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）早前與國家地理頻道合作推出探討有關長壽奧秘的紀錄片《基斯咸士禾夫挑戰極限》（Limitless with Chris Hemsworth）日前在Disney+上架。為節目宣傳期間，基斯透露在拍攝期間發現自己有機會患上認知障礙症（即阿爾茨海默症Alzheimer's disease），而決定暫別影壇好好休息。
基斯咸士禾夫接受雜誌訪問，透露祖父已患有認知障礙，到現在已記不起很多事。他提到在節目拍攝第五集時跟醫生會面，經過一輪測試後，發現自己有遺傳認知障礙的傾向，而機會更比十年前高出了八至十倍。加上在拍攝節目的過程中，基斯跟臨終陪伴員見面時提早面對死亡，一切都令自己產生暫別影壇的決定，不過他亦安撫粉絲，笑言：「這不是代表我遞了辭職信，現在完成所有工作，我就會回家好好休息一段時間，陪伴我的孩子及妻子。」
對於公開透過節目《基斯咸士禾夫挑戰極限》發現基因極高機會患認知障礙，基斯咸士禾夫坦言如果節目能激勵大眾更好地照顧自己就最好，更不希望外界認為這是騙取大家的同理心或被當作借此來宣傳節目。