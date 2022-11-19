忽然心動｜被指籃球賽發Anson Lo脾氣　AK江熚生︰不會影響兄弟情

香港愛情喜劇《忽然心動》今日（19日）舉行宣傳活動，MIRROR成員AK江熚生、吳千語及陳欣妍三位主演一同出席活動與觀眾見面，吸引大量「鏡粉」到場支持，場面哄動。

三位主角代表《忽然心動》團隊出席宣傳活動。（胡凱欣 攝）

《忽然心動》今日舉行宣傳活動，AK江熚生、吳千語及陳欣妍三位主演出席與粉絲見面。（胡凱欣 攝）

有報道指上星期舉行的籃球賽期間，AK甫一落場便拉傷肌肉，更疑似因為同團隊友Anson Lo盧瀚霆不肯讓座而大發脾氣。今日，AK於活動上接受訪問時，回應傳聞：「其實早前拍攝《打天下》時已經受傷，加上以前作為dancer時累積傷患，所以『齋跑都整親』。」

AK江熚生受訪時，回應籃球賽爭執傳聞時表示自己累積了不同傷患。（胡凱欣 攝）

至於與隊友Anson Lo的關係，AK大方地解釋：「並不存在位置的問題，亦因為沒有收音的緣故，令大家以為我們爭執，而這些矛盾傳聞亦非第一日的事，加上一落場就拉一拉傷，所以才貌似有所爭執。」

AK江熚生大方表示，同類的傳聞故事並非第一日的事，但讓座的爭執並不存在。（胡凱欣 攝）

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而AK亦再三強調：「這些事並不會影響我們之間的兄弟情。」似乎AK與Anson Lo的關係未有受到傳聞影響，而Anson Lo於昨晚（18日）出席《過時．過節》首映禮時亦有對AK的傷勢表示關心，未有介意籃球賽日傳聞。相信「鏡粉」們無須擔心MIRROR團隊存在內部矛盾，亦能理解傳聞與真相之間的距離。

籃球賽當日，正喝水的Anson Lo面向狀似在發脾氣的AK，故傳出不快傳聞。(網上圖片)