忽然心動｜預告票房好派福利　江熚生︰多過《繩角》就連下面都冇

香港愛情喜劇《忽然心動》今日（19日）舉行宣傳活動，MIRROR成員AK江熚生、吳千語及陳欣妍三位主演一同出席活動與觀眾見面，吸引大量「鏡粉」到場支持，場面哄動。

《忽然心動》今日舉行宣傳活動，AK江熚生、吳千語及陳欣妍三位主演出席與粉絲見面。（胡凱欣 攝）

電影《忽然心動》裡，AK江熚生與吳千語為一對拍拖七年情侶，二人均為Youtuber，而陳欣妍則與白只為一對。吳千語表示戲中與AK為一對非一般情侶：「好得意，我們並不是一對感情很好的情侶，戲中有許多嗌交橋段。」而AK則笑指電影拍攝時還是一名新人，首次合作便與吳千語有對手戲，因為太新所以份外緊張。

《忽然心動》中，當AK江熚生被陳欣妍掀起上衣時，成身硬晒軚，但肌肉非常有睇頭。《忽然心動》電影劇照。（電影公司提供）

雖然在電影中，AK與吳千語為一對情侣，然而AK卻與陳欣妍上演了一段「床戲」。陳欣妍回憶「床戲」拍攝時笑指：「當時除他的上衫時，沒有見到他的肉，但很好笑的是，當時拉一下上衣，他的臉便由下而上地變得通紅。」AK隨即表示：「當時很怕醜，拍攝時雖然不是很熱，而且戲份發生於冬天，但我還是滿頭大汗，拍攝期間要不停抹汗。」

而AK江熚生主演的拳擊運動電視劇《繩角》正在熱播中，AK在劇中「被打到豬頭一樣」，但觀眾依然盛讚，AK則感謝觀眾支持。近來不少受歡迎電影主演均會在票房達標後大派福利答謝觀眾，AK表示：「如果票房很好，就露少少肉啦！」被問及福利會否比《繩角》的演出尺度更闊，AK怕醜笑指：「多得過《繩角》，就連下面都冇（失守）㗎喎！」而正在努力修身、身穿露腰裝的陳欣妍則表示：「我都想派（福利），而家正在減肥當中。」AK馬上幽默地回應：「到票房高的時候，你便會修身成功！」

粉絲逼爆商場。（胡凱欣 攝）

AK江熚生與陳欣妍拍攝「床戲」時，怕醜得臉紅與滿頭大汗。（胡凱欣 攝）

吳千語受訪時表示與AK江熚生為一對非一般情侶，經常嗌交。（胡凱欣 攝）

（胡凱欣 攝）

與AK江熚生合作拍攝電視劇《打天下2》的談善言，昨晚（18日）負傷出席《過時．過節》電影首映禮，需要坐輪椅及以拐杖攙扶。AK對談善言的傷勢表示關心，表示談善言受傷當日自己也在現場，而拍攝《打天下2》期間，自己亦有受輕傷：「拍攝時我也有拉傷少少，所以真的要注意小心，而現時談善言在休息當中，暫時先繼續拍攝我的戲份。」