赤裸特工｜Maggie Q成就港片史上最性感場面　五大女角全部撈得掂

2002年上映的《赤裸特工》雖然票房不似預期，只收得72萬，但戲中Maggie Q（李美琪）的跳艷舞一幕，被影迷奉為港產片史上最性感場面之一。

Maggie Q這一幕太經典。（電影截圖）

Maggie現時在荷里活發展得有聲有色。（IG圖片）

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事隔20年，Maggie Q早已跳出香港，在荷里活發展得有聲有色，其實另外幾位女角都有好發展，當中包括安雅、李菲、黃佩霞及盧淑儀，以下為大家逐一介紹。

安雅因吸毒事件令演藝事業走下坡。（電影截圖）

來自台灣的安雅在港發展時間不長，但都拍了十部電影，除了《赤裸特工》，仲有《古惑仔》電影系列完結篇《勝者為王》等。2002年安雅跟蘇永康涉嫌服食及藏有搖頭丸而在台北被捕，後被判入守所接受勒戒11天。

安雅婚後已脫離演藝圈。（微博圖片）

往後安雅將工作重心放在內地，但人氣大不如前，2012年她宣佈跟拍拖10年的孔子第78代後人孔眾結婚，並承認懷孕5個月，翌年誕下兒子孔垂燊後淡出演藝圈，過低調生活。

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李菲轉型幕後，創立「世紀領軍影業投資有限公司」任董事長。（微博圖片）

廣西出生的李菲自小習武，曾獲得武術比賽冠軍及澳門小姐亞軍，90年代尾來港拍戲，以打女見稱，2000年中期後李菲淡出幕前，並轉型幕後，創位「世紀領軍影業投資有限公司」任董事長。

57歲的黄佩霞保養得宜，跟26歲的兒子似姊弟。（IG圖片）

黄佩霞早在1993年加入影圈，當過女主角，2000年前淡出幕前，轉行當瑜伽導師並創立「Pure Yoga」，現年57歲的她保養得宜，身形相當Fit，跟26歲的兒子似姊弟。

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盧淑儀（左）拍了十多部港產片，但都是戲份不多的小角色。（電影截圖）

1997年國際華裔小姐冠軍盧淑儀，2000年代投身影圈，後來一度往荷里活發展，現時已轉行當廚師，2016年於法國巴黎藍帶廚藝學院畢業，後於半島酒店任職，成為法國三星名廚Pierre Gagnaire的徒弟。