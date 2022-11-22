阿凡達：水之道︱終極預告曝光 　戰爭蔓延海陸空傳統弓箭對機槍

《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water）終極預告曝光，在電影正式於12月15日上映前三星期推出，展示更多潘多拉星球（Pandora）在前所未見的面貌，以及今集阿凡達與人類再次燃起的矛盾與戰爭。

《阿凡達：水之道》延續了上集阿凡達與人類之間的矛盾，今集更牽涉到更多部落。《阿凡達：水之道》電影劇照。（imdb）

作為史上最賣座電影《阿凡達》（Avatar）的續集，導演占士金馬倫（James Cameron）將續集設定於原作結尾後十多年後，主角Jake與妻子Neytiri已組織了自己的家庭，但看似安定的日子正迎來新一波危機。

Jake與Neytiri經過十多年後，已經組織了自己的家庭並生兒育女。（《阿凡達：水之道》預告截圖）

《阿凡達：水之道》終極預告中，更明確地透露本集的劇情框架，Jake與Neytiri舉行抵達水陸兩棲部族Metkayina部落，而對方似乎未有預料到Jake一家這批不速之客會來尋求庇護。

Jake與Neytiri一家飛到水系阿凡達Metkayina部落。（《阿凡達：水之道》預告截圖）

阿凡達Metkayina部落的族長似乎沒有預料到Jake一家的到來。（《阿凡達：水之道》預告截圖）

Jake與Neytiri帶着子女前來尋求庇護。（《阿凡達：水之道》預告截圖）

本集延續前作未完結的危機，人類殖民潘多拉星後設立的資源開採公司，再次由前作反派、以全新阿凡達形象示人的Quaritch上校領導，進一步擴大勢力範圍，嘗試以武力驅逐阿凡達居住的地帶。

《阿凡達》的反派Quaritch上校在電影結尾時被殺，因此結束了戰爭。《阿凡達》電影劇照。（imdb）

《阿凡達》的反派Quaritch上校以阿凡達的形象回歸。（《阿凡達：水之道》預告截圖）

人類十餘年間繼開拓潘多拉星，海軍基地亦更龐大。（《阿凡達：水之道》預告截圖）

而Jake與Neytiri尋求水系阿凡達庇護的同時，亦將戰爭帶到Metkayina部落之中，預告裡展示了人類新建造的海軍基地，有別上集以空軍陸軍為主，今集出齊海陸空三軍。

在《阿凡達》裡曾經出現的人類戰鬥機甲顯然比上集更精良。（《阿凡達：水之道》預告截圖）

機甲比上集精良之餘，數量亦明顯增加不少。（《阿凡達：水之道》預告截圖）

上集非常標誌性的戰鬥機甲，不論數量與戰鬥力上亦有所提升，加入更精確的槍械與噴火槍，更有效克制部落式的阿凡達，但阿凡達在依靠自然力量與野獸參與戰爭以外，依然以原始的弓箭長矛等武器戰鬥，一如以往以弓箭對抗機槍。

人類的勢力繼續威脅阿凡達各族的生活。（《阿凡達：水之道》預告截圖）

人類的武器對阿凡達而言亦更具壓制性與效用。（《阿凡達：水之道》預告截圖）

阿凡達各族面對人類的海陸空大軍的入侵。（《阿凡達：水之道》預告截圖）

阿凡達依然以原始的弓箭、長矛等武器對付人類的戰機與機槍。（《阿凡達：水之道》預告截圖）

而《阿凡達：水之道》終極預告亦披露更多水底片段，在海岸以外，Metkayina部落與水系野生動物及生態連繫甚深，正如Navi一族可以與飛行獸及六腳馬連結、作為坐騎一樣，Metkayina部落亦會與海洋生物連結，在為水中坐騎。

水系阿凡達同樣能夠以辮子連結水中生物。（《阿凡達：水之道》預告截圖）

《阿凡達：水之道》將會更集中於水底世界。（《阿凡達：水之道》預告截圖）

占士金馬倫製造的潘多拉星水底世界非常壯麗。（《阿凡達：水之道》預告截圖）

《阿凡達：水之道》的海底世界亦有危險的海洋生物。（《阿凡達：水之道》預告截圖）

而潘多拉星的水底世界，亦一如地球一樣壯麗同時令人敬畏，相信在占士金馬倫的建造下，觀眾感受到潘多拉海底世界的視覺震撼，定必比上集《阿凡達》更宏偉壯觀。