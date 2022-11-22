奪寶奇兵︱八十歲夏里遜福「逆齡」演出　後生一大半對抗納粹餘黨

經典冒險電影《奪寶奇兵》（Indiana Jones）系列於1981年開啟，由夏里遜福（Harrison Ford）主演至今橫跨四十年，將會推出系列第五集。現年八十歲的夏里遜福，早前宣布開拍《奪寶奇兵5》，並將以此作品作為系列最終章，並由James Mangold替代史提芬史匹堡（Steven Spielberg）負責執導。

《奪寶奇兵5》將於2023年推出，作為系列橫跨40年後的終結篇。（imdb）

據外媒報道，電影開首將設定於1944年，約《奪寶奇兵》（Raiders of the Lost Ark）故事後八年，而夏里遜福則需要「逆齡」演出自己的後生版，飾演四十多歲的自己。故事講述Indiana Jones在戰後與納粹餘黨繼續周旋，與《奪寶奇兵》第一、三及四集內容連結，相信亦不免大打出手。

夏里遜福將會以八十歲高齡主演。《奪寶奇兵5》電影造型照。（imdb）

《奪寶奇兵5》製作團隊將會利用減齡技術，透過掃瞄夏里遜福的過去的電影片段，製造「逆齡面膜」，再於拍攝期間使用動態捕捉技術拍攝夏里遜福的面部表情，以套用數碼化的面型模組。而夏里遜福在接受外媒訪問時則表示：「這是我第一次接觸這項技術，但卻令我信服。它有一點奇異感，我不太希望了解技術背後的運作，但它確實行得通。」

夏里遜福在四十年後繼續飾演Indiana Jones。《奪寶奇兵5》電影花絮照。（imdb）

《奪寶奇兵5》將以減齡技術，結合動態捕捉，還原四十年前Indiana Jones的形象。《奪寶奇兵》電影劇照。（imdb）

除了夏里遜福，丹麥影帝麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）亦有份參演，他在接受訪問時表示：「這部電影將會不斷回歸到第一二集的《奪寶奇兵》，捉緊原作的感覺，節奏非常緊密與宏大。」相信作為《奪寶奇兵》的終結作品，製作團隊將會為《奪寶奇兵》的傳奇作出完美的總結，並致敬史提芬史匹堡與夏里遜福所開啟的經典。