驅魔龍族馬小玲｜岑珈其做「金正中」　同謝雪心齊做神棍母子

謝雪心同岑珈其於《驅魔龍族馬小玲》中飾演母子。

《我和殭屍有個約會》首部曲於1998年播出，這部亞視永恆之作相隔24年將再次登場，並由陳十三延續經典，身兼編劇及導演開拍電影版《驅魔龍族馬小玲》。《驅》片會沿用《殭屍》原有角色人物及都市奇幻題材，但配上更強之全新演員陣容以及全新創作的故事。

試當真還原《我和殭屍有個約會》，但網民反應兩極。

劇集中，尹天照飾演「況天佑」、萬綺雯飾演「馬小玲」、楊恭如飾演「王珍珍」，而在電影版本中，「況天佑」由黃宗澤飾演、「馬小玲」為吳千語、「王珍珍」為蔡潔。而馬小玲的徒弟「金正中」，亦由杜汶澤變成岑珈其。珈其月前於《試當真》製作的《我和殭屍有個誤會》劇場版內，已曾扮過「金正中」一角，獲不少網民稱讚還原度高，陳十三亦覺得珈其非常脗合角色，決定邀請珈其參演。

心姐稱導演陳十三以前創作《殭屍》無人不識，今次自己有緣參演亦感開心。

電視版嘅金正中係個不學無術的宅男，只想做網紅，珈其說：「成日同阿媽 (謝雪心) 講諗到啲好主意，我哋拍條片就成功就會爆紅，成日唔想努力，阿媽就想佢搵啲嘢學下。」昨晚珈其以「玄武童子」造型拍戲，他笑說：「係講我好叻、識法術，但其實係扮，但過程我扮得好有自信好犀利，其實平時嘅『金正中』係冇乜自信，又懶，乜嘢都唔叻嘅一個𡃁仔，」