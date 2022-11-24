昆頓塔倫天奴指Marvel演員非電影明星　「尚氣」劉思慕急發文護航

近10年，MARVEL超級英雄電影可謂雄霸了全球影業，甚至改變了不少市場生態。早前，荷里活名導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）接受podcast節目訪問時便提到，自己年輕時雖然都愛MARVEL漫畫，但就覺得現時只有超級英雄電影才令觀眾感到興奮，是存在問題，更指演繹當中英雄角色已取得非凡成就的並非電影明星，紅的只是角色。此話一出，身為飾演超級英雄「尚氣」的劉思慕便發聲為MARVEL及自己護航。



鬼才導演昆頓塔倫天奴接受訪問時，提出Marvel電影雖然捧紅不少演員，但他覺得他們都算不上是電影明星。（getty image）

早前，鬼才導演昆頓塔倫天奴接受訪問時，提出Marvel電影雖然捧紅不少演員，但他覺得他們都算不上是電影明星，理據是︰「美國隊長才是明星，雷神才是明星，我不是第一個提出這說法的人，這些系列電影的角色才是真正走紅的明星。」

基斯伊雲斯，因為「美國隊長」一角走紅。（劇照）

電影角色才是明星

塔倫天奴舉例指，如果有一個明星在2005年（MARVEL Studios在2008年推出第一部電影《鐵甲奇俠》）參演了一部票房與話題都跟MARVEL 電影相若的作品，那位演員想必一定會成為明星，觀眾會好想看之後還有其他電影作品。「但現在不是了，他們只想看看那個人會否繼續演『狼人』這個角色」。

事實上，自曉治積曼不再演狼人一角後，大家最關心是由雌接棒。(《狼人：武士激戰》電影劇照)

不過塔倫天奴表明，自己雖然不特別喜歡MARVEL電影，但也未至於討厭，「若這些電影在我20多歲時出現，我一定會同樣沉迷」他只是眼見單一戲種在荷里活工業上獨大而感到問題，甚至只有他們的片種，才能令粉絲和製作團隊興奮，這才是問題。他續指︰「它們代表了這個年代電影的全部，其他片種其實已沒有空間可站腳。」

劉思慕立即回應︰「如果要成為電影明星一定要通過塔倫天奴和史高西斯兩關，那我永遠都不會拍到一部票房超過4億美元的電影。」（劉思慕IG相片）

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劉思慕︰「那時候實在太多白人演員」

對於塔倫天奴的言論，在MCU飾演「尚氣」的劉思慕立即在個人社交平台Twitter回應，更將兩年前馬田史高西斯指MARVEL電影是「主題樂園」兩事相提並論。「如果要成為電影明星一定要通過塔倫天奴和史高西斯兩關，那我永遠都不會拍到一部票房超過4億美元的電影……我尊敬兩位在拍電影的才華，亦認同他們是非凡導演，但他們不能對我或是任何人這樣評價。」他續指很自豪能與一間努力推動種族多元的電影公司合作，它啟發了全球各地每個社群的英雄。最後劉思慕更帶出種族議題︰「我喜歡荷里活的黃金時代，但那時候實在太多白人演員。」暗指華人演員有機會參與演出主要角色。