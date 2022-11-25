正義迴廊︱陶傑質疑議員權力干預電影開拍：香港以後拍咩戲啫！

資深傳媒工作者陶傑昨晚（23日）主持商業電台節目《光明頂》時，與馮智政討論近日一部電影被「工聯會小花」批評矮化警方，陶傑表示不少港產經典電影均涉及中港警方的形象與執法模式，質疑議員運用權力干預電影開拍，令香港以後拍電影的空間極低。

陶傑與馮智政於商業電台節目《光明頂》上，討論近日有議員針對個別香港電影涉嫌矮化警方的事件。（商業電台網站截圖）

近日，工聯會立法會議員陳穎欣於會上提及有一部「由電影發展局『電影製作融資計劃』資助超過200萬」的電影，在劇情裡存在「矮化警隊之嫌」，相信陳穎欣所指的作品，實為改編自「大角咀雙屍奇案」，由翁子光監製、何爵天執導的電影《正義迴廊》。

立法會議員陳穎欣於會議上指香港某電影有「矮化警隊之嫌」。（立法會直播截圖）

陶傑於節目上提到：「工聯會小花指某電影（《正義迴廊》）接受香港電影局資助，結果拍出來有些情節矮化警方，是否違反國安法呢？」另一主持馮智政則補充：「這次提及的電影尚算賣座，但此例一出，電影發展基金以後應如何撥款？」

陶傑回應陳穎欣的發言時，質疑對方運用權力干預電影開拍。（資料圖片）

陶傑更進一步指：「小花運用權力，令哪些電影能夠開拍，哪些電影不能開拍，香港以後拍咩戲啫！《無間道》有沒有矮化警方呢？《國產凌凌漆》有沒有矮化大陸的公安呢？」馮智政則舉近年的作品為例：「《寒戰》呢？根本就在講警方！」陶傑表示同意：「《寒戰》裡面全部是警方的黑幕，這幾部電影如果在矮化警方，請問又是否違反國安法？那麼現在香港電影資料館還有沒有收藏？是否應該拿出來『燒片』呢？香港電影網站又敢不敢再播放？」陶傑對香港電影從集資、開拍到傳播均提出質詢，指議員似乎運用權力干預香港電影開拍，鋪設紅線；而對過去的作品，則質疑傳播及收藏會否觸及國安法。