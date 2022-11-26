阿凡達︰水之道︱IMAX、4DX多重震撼觀映體驗　盤點六大必睇原因

2009年的首集《阿凡達》（Avatar）被譽為劃時代神作，以超越29億2千萬美元票房成為全球電影史上最高票房紀錄的電影。以超前衛的世界觀和震撼絕美的視覺效果，把電影特技推向全新高峰。殿堂級金像導演占士金馬倫 (James Cameron) 今次再度親自執導和編劇，帶領全球粉絲重返潘多拉（Pandora）星球。

《阿凡達：水之道》將於今年12月14日搶先美國上映。（《阿凡達：水之道》電影先導劇照）

《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water）將於12月14日晚上搶先美國於大銀幕獻映，並提供2D、3D、IMAX、CGS、ScreenX、MX4D、4DX，及D-Box等，不同格式供觀眾選擇，帶領觀眾開拓一個全新想像空間，加入大量水底的震撼浩瀚場面，展現神秘海洋世界不一樣的奇幻美麗，以頂尖特技再一次為觀眾帶來前所未見的視覺震撼，以及超越前作的觀映體驗！

《阿凡達：水之道》將提供IMAX、4DX等不同巨幕及動感觀映體驗。（視覺中國）

而由11月25日 (星期五) 起，全港戲院將公開預售《阿凡達：水之道》戲票！凡購買開畫首兩日 (12月14及15日) 的《阿凡達：水之道》戲票一張，即可獲贈限量版紀念戲票一張，款式隨機附送。

凡購買開畫首兩日 (12月14及15日) 的《阿凡達：水之道》戲票一張，即可獲贈限量版紀念戲票一張。（電影公司提供）

盤點《阿凡達：水之道》6大必睇原因

全球電影史上最賣座神作 萬眾期待13年的全新鉅製

2009年的《阿凡達》被譽為劃時代神作，是全球電影史上最賣座的電影，票房高達29億2千萬美元，亦是香港史上最賣座電影第二位，票房超越1億9千萬港元。這部震撼全球的驚世之作，影迷一直期待續集出現，足足苦候了13年，香港搶先美國獻映，當然要第一時間入戲院捧場，先睹為快唔睇冇話題！

《阿凡達：水之道》在前作上映13年後推出續集，觀眾早已等候多時。《阿凡達：水之道》電影劇照。（電影公司提供）

殿堂級金像大導演占士金馬倫 力求突破劃時代野心鉅製

殿堂級金像大導演占士金馬倫 (James Cameron) 本身已是金漆招牌信心保證。憑《阿凡達》和《鐵達尼號》(Titanic) 包辦全球最賣座電影第一及第三位，更憑《鐵達尼號》榮獲奧斯卡最佳電影和最佳導演，占士金馬倫今次再度親自執導和編劇，再展劃時代的創意、野心和前瞻性，令人超級期待《阿凡達：水之道》將會帶來的全新突破！

占士金馬倫再次執導《阿凡達》，萬眾期待。（Getty Images）

《阿凡達》經典重溫再次掀3D電影熱潮 全新一集更是必睇之選

電影公司早前特別推出《阿凡達》（全新重製版），讓影迷在大銀幕上以極致畫質音效重溫經典，觀眾反應熱烈，再次掀3D電影熱潮，全新鉅製《阿凡達：水之道》更是必睇之選！

《阿凡達：水之道》預計將會再次牽起3D熱潮。《阿凡達：水之道》電影劇照。（電影公司提供）

頂尖特技視覺震撼超越前作 戲院觀映體驗全面提昇

2009年的《阿凡達》把電影視覺特技推上全新高峰，更掀起3D電影熱潮。事隔13年，科技日新月異，今次續集的頂尖特技定必超越前作，再一次為觀眾帶來前所未見的視覺震撼。加上戲院提供更多觀影選項，包括3D、IMAX、4D動感體驗，全面提昇觀眾的睇戲享受，當然要入戲院親身體驗！

《阿凡達：水之道》預料將會在3D技術上大大超越前作。《阿凡達：水之道》電影劇照。（電影公司提供）

開拓全新壯麗水世界 奇幻生物、作戰軍艦震撼登場

《阿凡達：水之道》在潘多拉星球的全新水世界。由預告片所見，這個水底世界美麗壯觀，更有全新奇幻生物登場，以及作戰的軍艦、潛水艇、機械人兵團，震撼奇觀大場面目不暇給，定必要在大銀幕細意欣賞！

人類十餘年間繼開拓潘多拉星，海軍基地亦更龐大。（《阿凡達：水之道》預告截圖）

原班人馬再度上陣 金像影后琦溫斯莉加盟助陣

續集由原班人馬再度上陣，包括兩位主角森禾霍頓 (Sam Worthington) 和素兒莎丹娜 (Zoe Saldaña) ，金像提名影后薛歌妮韋花 (Sigourney Weaver) 亦會回歸扮演全新角色。最矚目更有金像影后琦溫斯莉 (Kate Winslet) 驚喜加盟。

《阿凡達：水之道》主演琦溫斯莉（Kate Winslet）亦有參與自由潛水拍攝。圖中為琦溫斯莉拍攝過程。《阿凡達：水之道》花絮照片。（imdb）

凡購買《阿凡達：水之道》IMAX 3D場次門票一張，即送IMAX版限量海報一張；購買《阿凡達：水之道》4D場次（包括：4DX，D-BOX，MX4D）門票一張，即送限量版海報一張，紀念品數量有限，送完即止。

凡購買《阿凡達：水之道》IMAX 3D場次門票一張，即送IMAX版限量海報一張。（電影公司提供）