《拼命三郎》為譚耀文訂造角色　導演︰要真真正正擔正男主角

由譚耀文與新生代演員林家熙（Locker）主演，陳大利編劇及執導的電影《拼命三郎》，早前正式煞科。由籌備到拍攝至最後一刻，台前幕後都跟戲名一樣，帶著一股拼命的態度，最後一日大家都深不捨，並齊心拍出最後一個鏡頭以作紀念。

由譚耀文與林家熙（Locker）主演的《拼命三郎》，連同導演陳大利（左三）及監製黃子桓（左一），早前正式煞科。（《拼命三郎》劇照）

《拼命三郎》是導演陳大利，繼《黃金花》後第二套自編自導電影。譚哥在戲中叫阿郎，導演解釋早在2017年，已經想找譚哥演這個角色，「一次我們在片場閒聊，適逢我正在構想一個父子故事，便決定以他為中心寫個劇本。」陳大利深信譚耀文是好戲之人，其演藝事業不止於此，應該要真真正正地擔正當男主角。

譚耀文與林家熙（Locker）飾演一對父子。（《拼命三郎》劇照）

譚耀文感謝導演信任

譚哥亦很感恩導演和監製對自己的信任：「多謝監製黃子桓和導演陳大利今次俾呢個機會我嘗試演繹父子題材同埋三郎呢個角色。加上寫實風格是導演的強項，所以我同個劇本一樣都打磨咗好幾年，期望影片上映時會有好成績。」

除了有譚哥等一班實力演員之外，《拼命三郎》更有兩位新生代演員參演，包括林家熙 （Locker）及應智越（細貓），Locker在戲中更與譚哥做父子角色，對於第一次跟譚哥合作，Locker坦言非常舒服，因為事前已約對方出來吃飯互相了解：「拍攝時已經跟譚哥有種父子默契，很多時已覺得不需每事說出口，有種『心照啦』的感覺，他真的像是我一個非常friendly、像是朋友的『老竇』。」

兩位在開拍前，已相約食飯培養感情。（《拼命三郎》劇照）

對於自己個「仔」Locker，譚哥讚他是「好踏實，夠晒勤力！」譚哥說看得出Locker很珍惜演出機會：「即使今次佢身心負擔好重，休息時佢都成日係旁邊感受現場種種！証明佢好珍惜今次嘅機會。」 Locker也表示每一場戲譚哥也會先和他及導演對一次，慢慢拍攝下來每場戲每句對白也會研究對一次，所以能一起演得非常舒服。

電影還有應智越（細貓, 左二）演出。（《拼命三郎》劇照）

另一位新生代演員細貓從造星出身，由歌手出道，第一次參與拍攝電影，自言非常緊張也很榮幸可以跟譚哥合作演出《拼命三郎》：「開始時見譚哥有點緊張，但他就像是爸爸跟你分享他的經驗，他有一種非常親切、和藹的一個『爸爸』感覺。」雖然戲中兩者不是父子而是演出對立角色，但細貓表示譚哥也從旁幫助了很多:「我人生經歷未必足夠，拍攝經驗也不多，譚哥會提出不同生活上的例子讓我去理解及代入，有時也會給我一些建議用其他方式去演，是一個不會給予我壓力、很親切的老師。」譚哥也在拍攝過程中見到細貓進步不少：「細貓由開始驚青直至漸入佳景越嚟越有自信，我感覺好似真係陪住佢哋一齊成長多一次咁，所以我都young咗！」

因為今次台前幕後拍至最後一刻大家都非常不捨，譚哥也覺得很難得：「今次台前幕後大家都係『拼命三郎』，所以煞科嗰一刻大家係唔捨得要接受呢個現實。」譚哥為了紀念這一套如此齊心的作品，著大家穿上crew衫，一起拍最後一鏡齊心叫出《拼命三郎》，為煞科畫上完美句號！