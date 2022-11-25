Marvel《銀河守護隊》推出假日特別版　竟然有已死角色驚喜現身？

Marvel早前宣布《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）將會於明年上映，在大家等待期間，於今日（25日）推出《銀河守護隊 假日特別版》讓粉絲止止癮。

《銀河守護隊 假日特別版》今日在Disney+上架。

在《復仇者聯盟4：終局之戰》後，星爵（Star-Lord）深深感受到自己失去重要的嘉魔娜（Gamora），而亦師亦父的勇度（Yondu）早早犠牲，無論隊員如何陪伴，星爵都陷入鬱鬱寡歡的漩渦。一班義氣隊員見星爵頭耷耷，決定趁地球溫馨洋溢的聖誕節臨近，達拉斯（Drax）及螳螂女曼迪斯（Mantis）決定飛到地球，尋找令星爵重拾笑容的禮物。

星爵由Chris Pratt飾演。

Drax與螳螂女登陸地球後，亂衝亂撞笑料百出，挑戰地球常理極限，相當搞笑。另外，愛好音樂的星爵在電影中經常Walk-man不離身，而他的男神就是金球獎影帝Kevin Bacon。星爵就是因其主演的電影《渾身是勁》（Footloose）中勁舞連場，令星爵從小就以他為偶像。。隊員為了向老友獻上最特別的聖誕禮物，決定去地球綁架Kevin Bacon送給星爵。

飾演螳螂女的Pom Klementieff。

特別版延續導演James Gunn的搞笑抵死風格。

除了《銀河守護隊》一眾觀眾熟悉演員將會回歸MCU，更驚喜的是星爵已死去的師父勇度以及接班人昆林（Kraglin）亦會現身，必定勾起星爵與粉絲們的回憶。