《我和殭屍》電影版吳啟洋初登銀幕　與《季前賽》童星齊演況復生

亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》電影版《驅魔龍族馬小玲》，繼續由原創人陳十三編劇及執導，近期已正式開拍。日前劇組拍攝片內另一重要「組合」之戲份，就係P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）與《季前賽》童星「老闆仔」黃梓樂，一同飾演殭屍仔「況復生」。

P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）與《季前賽》童星「老闆仔」黃梓樂，一同飾演殭屍仔「況復生」。（《驅魔龍族馬小玲》劇照）

該場戲講述長生不老的殭屍仔「況復生」，有令人產生幻覺的本領，他在生日時幻想自己食大餐、處身美女如云的場景開party，但旁人眼裏看到的小殭屍是Phoebus，當小殭屍醒覺時，才驚覺自己其實處於一個狹小空間，還不小心撞親，所以拍攝時，Phoebus都有一幕會撼頭埋牆。

Phoebus本人都有份稚氣。（《驅魔龍族馬小玲》劇照）

Phoebus表示能夠拍電影是一圓自己兒時夢想：「今次係我第一次拍電影，自己冇諗過咁快可以夢想成真，因為細個去戲院睇戲，會幻想如果有朝一日，自己喺大銀幕演戲畀公眾睇，感覺會係點呢？所以依家係好開心同好感恩。」片中他與飾演「況天佑」的黃宗澤會有多場對手戲。

《殭屍》相隔24年跳上大銀幕回歸，26歲的Phoebus原來細個都有睇過劇集，仲扮過殭屍。Phoebus：「細細個喺公園玩嘅時候，同班friend好鍾意角色扮演，會扮《我和殭屍有個約會》入面嘅角色，我記得殭屍對眼係唔同顏色唔同level，有隻殭屍嘅眼係白色，所以細個同班friend一齊反白眼扮殭屍。」

至於飾演小殭屍的童星黃梓樂，早前在電視劇《季前賽》飾演姜濤弟弟「老闆仔」，演出大獲好評，今次在《驅》片扮殭屍仔「況復生」同樣令人期待。而梓樂在開工期間湊巧生日，劇組特別買來小小的生日蛋糕慶祝，黃宗澤及台前幕後人員更為壽星仔齊唱生日歌。