徐忠信扶靈名單集資深動作演員　「魚允」「火星」見證港產片輝煌

資深動作演員及武術指導，人稱「大師兄」的徐忠信，於本月2日離世，終年70歲。其家人昨日 （25/11） 為他設靈，並於今日上午進行大殮出殯。徐忠信生前在圈中人緣廣結，而且為人敬重，其扶靈名單更包括不少武指界朋友、導演及演員，包括林家棟、程小東、錢嘉樂、錢小豪、江富強、劉允、張雷及蔣榮法。部分人可能比較陌生，但其實每位都為香港動作電影付出過不少汗水及熱誠，現逐一同大家介紹。



扶靈名單由左至右分別是︰江富強、劉允、張雷、錢嘉樂、程小東、林家棟、錢小豪及蔣榮法。（陳順禎 攝）

林家棟（演員）

TVB藝員訓練班出身，與同公司擔任武術指導的徐忠信時有合作。在訪問中便提到不少往事。「我自己印象最深就係拍《碧血劍》，由15集搞到要35集，當時大帥兄日日都好苦惱話『邊有搞咁多㗎，打咁多㗎』，咁我嗰時又唔識，成日都要請教佢。佢好好，知道我哋唔懂得動作就教我哋偷雞，點做靚啲動作，又教我哋要請吓人飲酒食煙。」家楝又指大師其實是「鱷魚頭老襯底」，林家楝：「佢講嘢好惡，其實心地好善良。」錢嘉樂又指惡先好，即是教緊你嘢。

林家棟笑指大師兄「鱷魚頭老襯底」︰「佢講嘢好惡，其實心地好善良。」（陳順禎 攝）

程小東（導演／武術指導）

程小東乃前香港導演程剛兒子，香港東方戲劇學院出身，曾熟習中國武術北派。17歲已出任龍虎武師，三年後在電視台任武術指導，與徐忠信認識多年。程小東後往電影界發展，先後在1990年憑《笑傲江湖》、2002年《英雄》奪得兩屆香港電影金像獎最佳武術指導獎，1992年又憑《新龍門客棧》與元彬齊奪第29屆金馬獎最佳武術指導獎。

甚少露面的程小東，亦為大師兄扶靈。（陳順禎 攝）

錢嘉樂（動作演員／武術指導）

身兼演員、動作指導、導演及主持人名重身份，為武打演員錢小豪胞弟。近年主要為電影擔任動作指導，作品包括︰《車手》（2012）、《寒戰》（2012）、《赤道》（2015）、《寒戰II》（2016），以及執導電影《黃金兄弟》（2018）。

錢嘉樂指大師兄雖然有時會好惡，但惡先好，即是教緊你嘢。（陳順禎 攝）

錢嘉樂近年多出任電影的武術指導及動作導演。（劇照）

錢小豪（動作演員）

錢嘉樂哥哥，主力在電影圈打滾，先後為邵氏及嘉禾等公司演出近100部作品，尤以武打動作片最深入人心。1985年《殭屍先生》令他聲名大噪。2013年，由麥浚龍執導的《殭屍》亦是向該片致敬，特意找回當事人飾演錢小豪一角。

《殭屍先生》是錢小豪的成名作，亦掀起了殭屍片熱潮。（電影截圖）

《殭屍先生》令錢小豪紅遍亞洲。（電影截圖）

麥浚龍對港產的殭屍片有份情意結，所以首部作品也以此為題材。（劇照）

蔣榮法（又名︰火星）（動作演員／武術指導）

你未必聽過他的真名，但或者會聽過「火星」這名字，又或者只要你有看過8、90年代的港產動作電影，都一定會見過「火星」的演出，他多演諧趣動作角色，集中在成龍、洪金寶的電影客串一角。他12歲便擔演替身演員，17歲正式成為特技演員，25歲當上動作導演。為一次交通意外，令頭上多了兩個傷疤，故有「火星」這個綽號。

火星不時參與成龍的電影，多演諧趣角色。(影片截圖)

張雷（演員）

張雷4歲習少林功夫，曾在香港國術總會舉辦的全港武術公開比賽中奪冠，18歲起教授拳擊，並於灣仔開設武館。1970年入行已是武術指導，曾跟隨導演張徹，1975年獲電視台導演賞識，加入無綫電視當上幕前。近年有到馬來西亞發展，並擔任特技指導。

張雷在劉德華版本的《神鵰俠侶》飾演金輪法王，深入民心。(影片截圖)

劉允（演員）

人稱魚頭雲（魚頭允），是香港資深演員、龍虎武師。劉允的鬥雞眼源於他1歲時患上腦膜炎，以致高燒抽搐所致。曾跟隨兄長投考警察，最終選擇入行，當上龍虎武師。趣怪的外表令他多演搞笑角色，更於2019年第38屆香港電影金像獎，獲授予專業精神獎。

劉允天生一對的「鬥雞眼」，縱然與主角無緣，但他仍把小角色演得有聲有色。（網上圖片）

劉允的鬥雞眼，反令他獲得不少幕前演出，又以搞笑居多。（網上圖片）

第38屆香港電影金像獎頒奬專業精神獎得主是人稱「魚頭允」的劉允。

江富強（演員／武術指導）

入行逾30年，外號「刀疤」或「刀疤強」，由於外形粗獷，多演惡人角色，多在無綫劇集演出。參與的作品有《烈火雄心3》、《飛虎》、《雷霆掃毒》、《溏心風暴3》等，更年更會客串處境劇《愛．回家之開心速遞》。

江富強間中仍有在TVB劇集作幕前演出。(影片截圖)