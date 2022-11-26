毒舌大狀｜何啟華睇《男親女愛》取經　「唔敢問子華感唔感覺到」

2023年賀歲喜劇《毒舌大狀》今日（26日）舉行宣傳活動，為「林涼水律師事務所」舉行開張誌慶，並預告電影將於農曆年三十（2022年1月21日）正式上映，與觀眾一同賀歲。《毒舌大狀》導演吳煒倫（《寒戰II》及《梅艷芳》編劇），攜同黃子華、王丹妮、何啟華（阿Dee@ERROR）、楊偲泳與谷德昭等一眾主演一同出席。

阿Dee何啟華表示自己有重溫黃子華《男親女愛》的演出，更滲了一些余樂天的元素在自己的演出裡。（陳順禎 攝）

阿Dee何啟華與楊偲泳於活動上接受訪問時，阿Dee對戲名《毒舌大狀》的「毒舌」帶來嶄新無厘頭定義：「毒舌已經並非字面上的意思，要理解為非常謙虛、溫柔、體貼，我們劇組之間的毒舌亦是一樣。所以我絕對會驕傲地承認自己毒舌！」

谷德昭在戲中飾演律師行老細。（陳順禎 攝）

阿Dee在戲中飾演林涼水手下的一位師爺，與黃子華的經典處境喜劇《男親女愛》中，角色余樂天的崗位一樣，被問及有否重溫偶像的經典演出，阿Dee笑指：「當然有！其實我哋演出都有投放余樂天的影子，暗暗滲入了一點元素，但不敢問黃子華有沒有感覺到，很尷尬嘛。」

阿Dee能夠與偶像黃子華合作，事前狂煲《男親女愛》作準備。（陳順禎 攝）

在《毒舌大狀》裡同為大律師，與黃子華合作戲份甚多的楊偲泳，指自己與阿Dee都很少撩黃子華聊天，反而會靜下來聽黃子話說話，亦在黃子華身上汲收不少：「有一種被黃子華搣着手臂演戲的感覺！」

阿Dee何啟華指自己今日諸事不順，連隱形眼鏡也裂開，一隻眼有、一隻眼冇。（陳順禎 攝）

而阿Dee亦指今日自己諸事不順，左眼隱形眼鏡意外裂開，慘變獨眼龍，直到來到《毒舌大狀》宣傳現場才算順利：「我今日算好乖，早到了十五分鐘，但開頭真的諸事不順，隱形眼鏡竟然裂開，令我只得一邊眼有隱形眼鏡，要不停好像相機一樣對焦，令我也非常炆憎！」