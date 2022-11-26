奪寶奇兵︱最終章推出劇照但未改戲名 夏里遜福老而彌堅跑得郁
撰文：莫匡堯
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經典冒險電影《奪寶奇兵》（Indiana Jones）系列於1981年開啟，由夏里遜福（Harrison Ford）主演至今橫跨四十年，夏里遜福現年八十歲，早前宣布開拍《奪寶奇兵5》，雖然官方未有正式宣布戲名，但已確認會以此作品作為系列最終章。
《盧根》（Logan）導演James Mangold將會替代史提芬史匹堡（Steven Spielberg）負責執導。而《奪寶奇兵5》日前釋出首輪劇照，在夏里遜福飾演的印第安納鍾斯博士外，亦有多位角色曝光。
在首輪劇照裡，除了夏里遜福以經典的闊邊帽、皮褸與皮鞭造型回歸外，更有一位後生女角多次在劇照裡同場出現，據外媒報道，該名女角色名為Helena，由電視劇女演員Phoebe Waller-Bridge飾演， 身份將會是鍾斯博士的「契女」（Goddaughter），並以接班人之姿於《奪寶奇兵5》登場，與鍾斯博士展開歷險。
另外丹麥影帝麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）的造型亦於劇照曝光，他所穿戴的黑色紳士帽、長皮褸與圓框眼鏡，與首集《奪寶奇兵》（Indiana Jones and the Last Crusade）裡納粹德軍的蓋世太保打扮相似，亦有指《奪寶奇兵5》的劇情中，鍾斯博士將與納粹餘黨再度角力，相信麥斯米基辛與夏里遜福將會在電影中飾演對頭。
而其中一組劇照中，顯示一段於紐約鬧市內舉行的巡遊，據知該橋段以1969年慶祝阿波羅11號升空為背景，而鍾斯博士則在巡遊中追捕對頭，劇照顯示八十歲的夏里遜福雖然外表老邁，但在汽車之間穿插奔跑，依然老而彌堅，身手絲毫不顯得笨拙，看來一直擔心「福伯跑唔郁」的影迷，終於可以鬆一口氣。