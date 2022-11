奪寶奇兵︱最終章推出劇照但未改戲名　夏里遜福老而彌堅跑得郁

經典冒險電影《奪寶奇兵》(Indiana Jones)系列於1981年開啟,由夏里遜福(Harrison Ford)主演至今橫跨四十年,夏里遜福現年八十歲,早前宣布開拍《奪寶奇兵5》,雖然官方未有正式宣布戲名,但已確認會以此作品作為系列最終章。

《奪寶奇兵5》早前釋出電影劇照,現年八十歲的夏里遜福以經典造型回歸。《奪寶奇兵5》電影劇照。(imdb)

《盧根》(Logan)導演James Mangold將會替代史提芬史匹堡(Steven Spielberg)負責執導。而《奪寶奇兵5》日前釋出首輪劇照,在夏里遜福飾演的印第安納鍾斯博士外,亦有多位角色曝光。

《奪寶奇兵5》裡有多位新角色曝光,包括印第安納鍾斯博士的「契女」兼接班人Helena。《奪寶奇兵5》電影劇照。(imdb)

在首輪劇照裡,除了夏里遜福以經典的闊邊帽、皮褸與皮鞭造型回歸外,更有一位後生女角多次在劇照裡同場出現,據外媒報道,該名女角色名為Helena,由電視劇女演員Phoebe Waller-Bridge飾演, 身份將會是鍾斯博士的「契女」(Goddaughter),並以接班人之姿於《奪寶奇兵5》登場,與鍾斯博士展開歷險。

夏里遜福飾演的鍾斯博士似乎將與Helena展開連串歷險。《奪寶奇兵5》電影劇照。(imdb)

Helena將會作為鍾斯博士的接班人出場。《奪寶奇兵5》電影劇照。(imdb)

Helena似乎有許多動作場面。《奪寶奇兵5》電影劇照。(imdb)

另外丹麥影帝麥斯米基辛(Mads Mikkelsen)的造型亦於劇照曝光,他所穿戴的黑色紳士帽、長皮褸與圓框眼鏡,與首集《奪寶奇兵》(Indiana Jones and the Last Crusade)裡納粹德軍的蓋世太保打扮相似,亦有指《奪寶奇兵5》的劇情中,鍾斯博士將與納粹餘黨再度角力,相信麥斯米基辛與夏里遜福將會在電影中飾演對頭。

丹麥影帝麥斯米基辛的造型亦於劇照曝光。《奪寶奇兵5》電影劇照。(imdb)

麥斯米基辛的造型與首集《奪寶奇兵》的納粹蓋世太保(右)非常相似。《奪寶奇兵》電影劇照。(imdb)

鍾斯博士似乎在《奪寶奇兵5》將面對神秘而危險的敵人。《奪寶奇兵5》電影劇照。(imdb)

而其中一組劇照中,顯示一段於紐約鬧市內舉行的巡遊,據知該橋段以1969年慶祝阿波羅11號升空為背景,而鍾斯博士則在巡遊中追捕對頭,劇照顯示八十歲的夏里遜福雖然外表老邁,但在汽車之間穿插奔跑,依然老而彌堅,身手絲毫不顯得笨拙,看來一直擔心「福伯跑唔郁」的影迷,終於可以鬆一口氣。

「福伯」跑起來絲毫不覺得已經年屆八旬。《奪寶奇兵5》電影劇照。(imdb)

電影其中一段落,似乎以紐約市慶祝阿波羅11號升空的巡遊為背景。《奪寶奇兵5》電影劇照。(imdb)

一看就知道他是福伯窮追不捨的奸角。《奪寶奇兵5》電影劇照。(imdb)