奪寶奇兵︱最終章推出劇照但未改戲名　夏里遜福老而彌堅跑得郁

經典冒險電影《奪寶奇兵》（Indiana Jones）系列於1981年開啟，由夏里遜福（Harrison Ford）主演至今橫跨四十年，夏里遜福現年八十歲，早前宣布開拍《奪寶奇兵5》，雖然官方未有正式宣布戲名，但已確認會以此作品作為系列最終章。

《奪寶奇兵5》早前釋出電影劇照，現年八十歲的夏里遜福以經典造型回歸。《奪寶奇兵5》電影劇照。（imdb）

《盧根》（Logan）導演James Mangold將會替代史提芬史匹堡（Steven Spielberg）負責執導。而《奪寶奇兵5》日前釋出首輪劇照，在夏里遜福飾演的印第安納鍾斯博士外，亦有多位角色曝光。

《奪寶奇兵5》裡有多位新角色曝光，包括印第安納鍾斯博士的「契女」兼接班人Helena。《奪寶奇兵5》電影劇照。（imdb）

在首輪劇照裡，除了夏里遜福以經典的闊邊帽、皮褸與皮鞭造型回歸外，更有一位後生女角多次在劇照裡同場出現，據外媒報道，該名女角色名為Helena，由電視劇女演員Phoebe Waller-Bridge飾演， 身份將會是鍾斯博士的「契女」（Goddaughter），並以接班人之姿於《奪寶奇兵5》登場，與鍾斯博士展開歷險。

夏里遜福飾演的鍾斯博士似乎將與Helena展開連串歷險。《奪寶奇兵5》電影劇照。（imdb）

Helena將會作為鍾斯博士的接班人出場。《奪寶奇兵5》電影劇照。（imdb）

Helena似乎有許多動作場面。《奪寶奇兵5》電影劇照。（imdb）

另外丹麥影帝麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）的造型亦於劇照曝光，他所穿戴的黑色紳士帽、長皮褸與圓框眼鏡，與首集《奪寶奇兵》（Indiana Jones and the Last Crusade）裡納粹德軍的蓋世太保打扮相似，亦有指《奪寶奇兵5》的劇情中，鍾斯博士將與納粹餘黨再度角力，相信麥斯米基辛與夏里遜福將會在電影中飾演對頭。

丹麥影帝麥斯米基辛的造型亦於劇照曝光。《奪寶奇兵5》電影劇照。（imdb）

麥斯米基辛的造型與首集《奪寶奇兵》的納粹蓋世太保（右）非常相似。《奪寶奇兵》電影劇照。（imdb）

鍾斯博士似乎在《奪寶奇兵5》將面對神秘而危險的敵人。《奪寶奇兵5》電影劇照。（imdb）

而其中一組劇照中，顯示一段於紐約鬧市內舉行的巡遊，據知該橋段以1969年慶祝阿波羅11號升空為背景，而鍾斯博士則在巡遊中追捕對頭，劇照顯示八十歲的夏里遜福雖然外表老邁，但在汽車之間穿插奔跑，依然老而彌堅，身手絲毫不顯得笨拙，看來一直擔心「福伯跑唔郁」的影迷，終於可以鬆一口氣。

「福伯」跑起來絲毫不覺得已經年屆八旬。《奪寶奇兵5》電影劇照。（imdb）

電影其中一段落，似乎以紐約市慶祝阿波羅11號升空的巡遊為背景。《奪寶奇兵5》電影劇照。（imdb）

一看就知道他是福伯窮追不捨的奸角。《奪寶奇兵5》電影劇照。（imdb）