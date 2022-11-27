《正義迴廊》票房勢破3000萬　超越《低俗喜劇》登三級華語片季軍

電影《正義迴廊》，以發生在2015年，轟動全城的謀殺案審判為故事背景，由於戲中有部份分屍鏡頭過於血腥，加上有粗口對白，電影上畫時被電檢署評定為三級片。由於三級片只限18歲以上人士觀看，對票房會有重大打擊。不過《正義迴廊》除了開畫日成績稍遜，隨後都一直報捷，截止11月25日，即電影上畫近一個月，票房已錄得$2,822萬，觀乎走勢定必破3000萬大關。



《正義迴廊》有幾幕將舞台劇Setting融入電影，蘇玉華及林海峰飾演的大律師辯護時，場景不是法庭而是大排檔，兩名被告楊偉倫、麥沛東坐在中間，陪審團亦在後方觀察。（《正義迴廊》預告截圖）

電影用上多種拍攝手法，呈現不同的故事表述。（《正義迴廊》預告截圖）

三級片在香港的票房表現，向來都稍遜，但《正義迴廊》可謂該類電影的奇葩，加上電影並非純粹地以色情、暴力、粗口等官能刺激去吸引觀眾入場，剔除三級元素，《正義迴廊》是一部不折不扣的法庭電影，而且文戲佔大多數，能夠憑紮實的劇本，有趣的說故事手法，以及精湛的剪接技巧去臣服香港觀眾。

麥沛東的演出更大獲好評。（《正義迴廊》預告截圖）

登上華語三級片第三位

電影票房暫報$2,822萬（截止25/11），勢必過3000萬大關。翻查票房資料，其實能上到3000萬的三級華語片，5隻手指數得晒，亦正正是三級華語片的三甲，第三位是杜汶澤主演，彭浩翔執導的《低俗喜劇》（2012），收$3,006萬。

第二位是《3D肉蒲團之極樂寶鑑》（2011），收$4107萬。當年合拍片盛行，曾風靡一時的風月片漸式微，而蕭定一便想到用3D包裝，以本土市場為目標，拍出3D的色慾片，成為一時佳話，票房更突破$4,000萬。

至於第一位，就是梁朝偉、湯唯主演，李安導演的《色｜戒》（2007），錄得$4,875萬這個驚人數字。當年大家蜂擁入場，大部人目的都是要一睹盛傳梁朝偉會露出「郎郎」一幕，雖然最終該畫面未知是否屬於當事人，但已收宣傳之效。

湯唯在不情願下，接受「情慾訓練」。(《色｜戒》影片截圖)