驅魔龍族馬小玲｜張永歆艷壓男神　預告戲份性感：會露溝溝

亞洲電視經典劇集《我和殭屍有個約會》開拍電影版《驅魔龍族馬小玲》，劇組今日舉行開鏡拜神儀式。《驅魔龍族馬小玲》由原編劇陳十三執導，導演攜同吳千語、黃宗澤、蔡潔、郭柏妍、劉心悠、蘇麗珊等一眾主演出席開鏡，為電影祈求拍攝順利、票房大賣。

《驅魔龍族馬小玲》一眾幕前演員吳千語、黃宗澤及導演陳十三（右四）等一同出席開鏡儀式，台灣性感女演員張永歆（右一）驚喜現身。（陳順禎 攝）

來自台灣的女演員張永歆（Kelly），於《驅魔龍族馬小玲》劇組裡驚喜亮相，張永歆於開鏡禮後接受訪問時表示，榮幸有機會能夠參演：「這個演出機會源起是我來香港玩時，經投資方的介紹得到了演出機會。而我在《台北夜蒲團團轉》以外，沒有參與過香港電影，也沒有在香港拍過電影。」

台灣性感女演員張永歆在《驅魔龍族馬小玲》開鏡禮上接受訪問。（陳順禎 攝）

張永歆亦透露，暫時幾乎長住在香港，演出電影以外亦代言工作，而電影中則會有火辣的戲份演出：「我在電影裡飾演一位辣妹，在夜店派對裡登場，造型會『露溝溝』。」而張永歆在戲裡正與P1X3L成員吳啟洋有對手戲份，Kelly表示：「在夜店派對時會有擁抱的戲份，並沒有很誇張，我知道他是香港的男神，也怕他的粉絲會介意。」

張永歆在《驅魔龍族馬小玲》裡將與Phoebus吳啟洋演對手戲。（資料圖片）

張永歆在《驅魔龍族馬小玲》裡繼續性感演出，將會大方「露溝溝」。（陳順禎 攝）

從台灣空降來港發展，張永歆亦繼續性感大膽的形象，更表示自己廣東話變好了許多錦會考慮繼續留港發展。在事業以外，張永歆自言未有打算發展感情：「香港的男生都很帥，但暫時不考慮感情，會以事業為主。」