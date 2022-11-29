《正義迴廊》票房破3000萬　盤點賣座華語三級片《色戒》力壓稱冠

電影《正義迴廊》，以發生在2015年，轟動全城的謀殺案審判為故事背景，由於戲中有部份分屍鏡頭過於血腥，加上有粗口對白，電影上畫時被電檢署評定為三級片。由於三級片只限18歲以上人士觀看，對票房會有重大打擊。不過《正義迴廊》除了開畫日成績稍遜，隨後都一直報捷，而踏正上畫一個月，電影累計票房衝破3000萬大關，正式成為華語三級片票房紀錄第三位。



電影用上多種拍攝手法，呈現不同的故事表述。（《正義迴廊》預告截圖）

莊韻澄於社交媒體上載與（左起）麥沛東、邵仲衡及導演何爵天合照，慶祝《正義迴廊》3000萬票房。（莊韻澄IG圖片）

三級片在香港的票房表現，向來都稍遜，但《正義迴廊》可謂該類電影的奇葩，加上電影並非純粹地以色情、暴力、粗口等官能刺激去吸引觀眾入場，剔除三級元素，《正義迴廊》是一部不折不扣的法庭電影，而且文戲佔大多數，能夠憑紮實的劇本，有趣的說故事手法，以及精湛的剪接技巧去臣服香港觀眾。

麥沛東的演出更大獲好評。（《正義迴廊》預告截圖）

登上華語三級片第三位

電影票房上畫一個月，票房衝破$3,000萬。導演何爵天感謝觀眾的支持：「11月27日剛剛好是《正義迴廊》上映一個月的日子，也是電影突破三千萬票房的日子。這一個月經歷了很多焦慮和擔憂，同時也遇上了不少波折，幸好得到廣大觀眾的支持和厚愛，令《正義迴廊》能成為香港華語三級電影票房的第三名。」監製翁子光更隔空回應陶傑早前的言論，堅定表示：「香港電影唔係虛火！」

部分演員都有所表示，蘇玉華：「這是生命中最佳禮物！感謝團隊！感謝觀眾！感謝宇宙！ 」林海峰：「觀眾勇破三千萬奇案，現實比電影更恐怖！」楊偉倫：「估唔到，由開頭擔心票房，之後去到1000萬，再去到依家呢個成績，真係好高興。」麥沛東：「知道其實好多觀眾唔止睇咗一次，有啲甚至睇咗三次，全賴觀眾支持先有咁高嘅票房！」

麥沛東在《正義迴廊》演出被製成Meme圖，網民瘋傳。（《正義迴廊》預告截圖）

盤點華語三級片五甲

翻查票房資料，其實能上到3000萬的三級華語片，5隻手指數得晒，亦正正亦是三級華語片的三甲。

第五位︰《一路向西》（2012）

未計及《正義迴廊》前，第五位是《一路向西》（2012），收$1,925萬。當年因為《3D肉蒲團之極樂寶鑑》收得，翌年便開拍《一路向西》，改編自網絡小說，張建聲飾演到內地尋春的港人，以揭內地風月場所秘聞為賣點。

當年張建聲首次擔正，與王李丹妮的激戰場面成佳話。（《一路向西》劇照）

第四位︰《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅Van》（2014）

第四位同樣是改編自網絡小說，《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅Van》（2014），收$2,129萬。由於原創小說有不少粗口對白，為原汁原味呈現，特別以三級上映。電影同時亦安排潔淨版的二B級版本上畫。

電影只拍了小說的一半，一直盛傳會開拍下集，但似乎機會甚微。（《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》劇照）

+ 1

第三位︰《低俗喜劇》（2012）

由杜汶澤、陳靜DaDa主演，彭浩翔執導的《低俗喜劇》（2012），收$3,006萬。雖然是低俗得令部分人抗拒，但亦不失其話題性，而且鄭中基更因「暴龍哥」一角橫掃金馬及金像最佳男配角，陳靜亦獲金像最佳配角。而《正義迴廊》便取締其位置，登上華語三級片季軍。

第二位︰《3D肉蒲團之極樂寶鑑》（2011）

第二位是《3D肉蒲團之極樂寶鑑》（2011），大收$4107萬。當年合拍片盛行，曾風靡一時的風月片漸式微，而蕭定一便想到用3D包裝，以本土市場為目標，拍出3D的色慾片，成為一時佳話，票房更突破$4,000萬。

第一位︰《色｜戒》（2007）

至於第一位，就是梁朝偉、湯唯主演，李安導演的《色｜戒》（2007），錄得$4,875萬這個驚人數字。當年大家蜂擁入場，大部人目的都是要一睹盛傳梁朝偉會露出「郎郎」一幕，雖然最終該畫面未知是否屬於當事人，但已收宣傳之效。

湯唯在不情願下，接受「情慾訓練」。(《色｜戒》影片截圖)