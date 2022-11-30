專訪｜邱萬城百變演技反被嫌棄　TVB愛「御用」夠定型︰想法戇居

電影《正義迴廊》上畫一個月，票房大收3000萬港元，是近年香港影壇一大奇蹟。愈多觀眾欣賞過，愈掀起熱烈討論，當中由劇情、對白、演員各方面，都成為大家的話題，其中飾演9人陪審團的演員也受到關注。其中一位更是大家不時在電影或電視劇見到他演的邱萬城。



因為電影《正義迴廊》，令大家再次留意到邱萬城的演出。（梁碧玲 攝）

一行九人的陪審團，位位都有發揮，各有性格。(網上圖片)

邱萬城在《正義迴廊》中飾演一個為人實際，亦持住自己人生經驗豐富，與陪審團中的年輕人針鋒相對的陪審員。大家對萬城的認識多是因為TVB劇集，或是杜琪峯執導的《鎗火》，但其實他只在TVB工作6年，是每兩年續約一次的部頭合約，演出的角色亦多以客串為主。

邱萬城的角色，起初不太討喜，凡事都堅持自己的看法不聽別人意見。(網上圖片)

「我知自己不是一線演員」

近年不少TVB藝人都選擇離巢，大多都沿於人工低，工作不時要捱更抵夜。萬城離開TVB都一段日子，回想起來都認同人工是僅僅夠糊口，但因為演戲是自己喜歡的工作，又從來不覺得是苦差。「我15歲開始演話劇，到正式打份政府工時，工餘都去演話劇，高峰期星期一至日都有劇排，過足戲癮。」直到30歲左右，自覺到了樽頸位，再演下去都難有進步，於是去報讀演藝學院一個課程，完成後遇上TVB招生，又前往嘗試，結果一做便6年。」

考進TVB，源於想了解一下到底電視製作是甚麼一回事。「基本上做兩年已經了解得七七八八，因為密集式開工你好快上手。我知自己不是一線演員，能夠演繹有性格的角色都幾開心。靚仔靚女角色來去都是這樣演，不靚仔不靚女的，背後反而有更多東西可以發揮，會有較多創作空間。」

入到TVB，很快便獲得有名的角色，是《天地豪情》中飾演周海媚的藝術家男朋友。（梁碧玲 攝）

多元演技反成「拖累」？

6年過去，萬城都想差不多是時候出去闖，對於續約都心大心細。而就在同一時間，負責續約的同事便找萬城傾，但一番對話就令他不用再猶豫，狠下了心。「對方說萬城你真是萬能的，警察你演到、賊人你演到、傻的你演到、聰明又演到、古裝你演到、時裝又演到，但這樣我們好難去為你定型。」

大家還記得時常與「粉絲」鄧兆尊孖住出場的「冬菇」邱萬城嗎？（《美味情緣》電視截圖）

加入TVB 有６年之久，只可惜大多飾演配角角色。（邱萬城Facebook圖片）

萬城聽到一頭霧水，點解演技多元反而是錯？「我話︰吓！公司不是正正想要這種百變的演員嗎？不是應該好好去珍惜。」原來那年頭的TVB，習慣單一地運用每位演員，即是大家喜受所指的「御用太監」、「御用惡人」之類。邱萬城︰「正如馬德鐘演開奸的，永遠都演不到忠，要花好長時間幫他洗底才可以演忠。你問我，我覺得這想法好戇居，其實只要你演技好，哪怕你演完奸角再演忠，觀眾才會覺得原來你可以演忠，這樣不是更有驚喜嗎？」

冇續約TVB後，萬城那著那份長期服務金，自搞劇團，而且是兒童劇。（梁碧玲 攝）

TVB要求減薪10元︰真係要多謝佢

續約的開場白已經滿有挑剔，萬城都心中有數，但對方的目的反而是希望他動筆續約。「其實他們是想跟我續約，但要我減人工，不多的，減10元。」明明想留一名員工，又為何對十元八塊斤斤計較？邱萬城推測是源於員工要有「表現」，「對負責傾約的同事而言，他們手執一個薪金範圍跟你傾，最多可以加到幾多心中有數，如果成功減到你人工，即幫公司慳到錢便是立功。」

既想留到這位藝人，又想自己有表現，於是提出減10元的奇怪方案。邱萬城︰「對方認為減你10元，你會覺得這麼少，算罷！然後便會動筆簽約。但因為自完成第二張約後，我都跟自己講，再續多兩年便不做了，所以當公司說要減我10元，我實在要多謝他。因為TVB有個明文規定，減10元而我不續約，我可以拿回長期服務金，但只要加你1元人工，你同樣不續約，便不可拿回那筆長期服務金，所以我話多謝你！多謝你！」隨後，萬城便自組一個兒童劇團，當上導演、監製，雖然賺不到錢，但換來是開心與滿足感，亦獲得一份尊重。

近年萬城主力在舞台劇演出，相中是演出《利瑪竇》音樂劇。（愛訪者提供）