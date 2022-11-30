《First Love》滿島光低潮期拍寫真　受《重慶森林》王菲啟發轉型

已經有好一段時間，未有一套日劇可以在香港掀起話題，對上一部已經是2020年，改編自漫畫的《今際之國的有栖》。直至近期Netflix推出《First Love 初戀》上架，久違的純愛故事，反而激起千重浪。其中女主角剛剛37歲的滿島光，力保女神地位。

劇集叫《First Love初戀》，亦是取材自宇多田光兩首經典歌《First Love》與《初戀》。（《First Love 初戀》海報）

劇集叫《First Love初戀》，亦是取材自宇多田光兩首經典歌《First Love》與《初戀》，劇中講一對初戀情人的純愛故事，加上北海道靚景與唯美拍攝手法，令人拍案叫好。女主角滿島光，飾演的野口也英，一心想成為空中服務員，但一直無法實現而成為的士司機，更因而重遇中學初戀情人晴道（佐藤健 飾），兩人再續前緣。

好耐未有一套日劇可以在香港掀起話題，對上一部已經是2020年，改編自漫畫的《今際之國的有栖》。（《First Love 初戀》劇照）

當時有組成Folder出道。（網上圖片）

現年37歲的滿島光，因為《First Love初戀》再度被關注，她早在10歲時，陪伴朋友參加第二屆「安室奈美惠with Super Monkey's」甄選會中意外入圍，花一年時間作演藝訓練後，12歲便以7人唱跳組合Folder入行，直至6年後解散。

滿島光在事業低潮期，拍過性感寫真一搏。（網上圖片）

（網上圖片）

不過團體解散後，滿島光試過陷事業低潮，期間只是當節目主持和拍廣告，隨後更決定拍性感寫真，盡地一搏，都總算有迴響。雖然遇上事業低潮，但同時又讓她接觸到王家衛導演的《重慶森林》，當她看到王菲的演出，被她的演技和氣質所吸引，更知道王菲原來是歌手出身時，令她決定要步王菲成名之路，決定轉型成為演員，至今亦成為一代日劇女神。

王菲在《重慶森林》中的演出，啟發了滿島山。（《重慶森林》）