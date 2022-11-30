迪士尼與講談社擴大合作計劃　《東京卍復仇者︰聖誕對決》有得睇

華特迪士尼公司（亞太區）今日（30/11）在新加坡舉行亞太區內容發佈會，向全世界影迷展示迪士尼2023年超過50部電影及串流作品，更邀請不少台前幕後團隊出席。

出席的嘉賓包括原創血腥暴力韓劇《Connect：連瞳》（Connect），日本鬼才導演三池崇史、韓國人氣演員丁海寅、高庚杓及金慧峻，重量級韓劇製作《賭命為王》（Big Bet）的韓國資深演員李東輝、許城泰及得獎導演姜允成，驚悚懸疑日劇《噬亡村》（Gannibal）的康城影帝柳樂優彌、人氣演員吉岡里帆以及導演片山慎三。

《村井之戀》亦即將有得睇。(大會提供)

是次發佈會將會向世界各地超過400多家國際媒體及合作夥伴展出迪士尼2023年超過50部電影及串流作品，更邀請了不少的台前幕後團隊出席，包括血腥暴力原創韓劇《Connect：連瞳》(Connect)的日本鬼才導演三池崇史、韓國人氣演員丁海寅、高庚杓及金慧峻；重量級韓劇製作《賭命為王》(Big Bet)的韓國資深演員李東輝、許城泰及得獎導演姜允成；驚悚懸疑日劇《噬亡村》(Gannibal)的康城影帝柳樂優彌、人氣演員吉岡里帆以及導演片山慎三；印尼作品《Tira》的Chelsea Islan；以及於全新的原創電影迪士尼與彼思《元素大都會》(Elemental)中擔任導演，身兼彼思導演、動畫師、分鏡插畫家、配音員數職的彼得孫(Peter Sohn)。

迪士尼將會同日本首屈一指的出版社講談社(Kodansha)擴大合作計劃，推出日本動畫《東京卍復仇者：聖誕對決》。(大會提供)

華特迪士尼公司亞太區總裁姜熡可(Luke Kang)於發佈會的開幕辭上表示：「於去年10月的首個亞太區內容發佈會上，我們邁出了製作不同本地內容的第一步，制訂了一項雄心壯志的長遠計劃，以發掘來自不同地方的頂尖故事創作，向各位展示可以立足於世界舞台上的優越創意。今年，我們很高興可以透過發佈更多由我們屢獲殊榮的製片廠，以及知名品牌所製作的2023年全球性內容作品，展現出廣闊視野，這對我們來說非常重要。」

《噬亡村》吉岡里帆(Riho Yoshioka) 飾演 阿川有希 (Yuki Agawa)。（大會提供）

於過去一年，迪士尼串流平台一共推出了超過45套全新的亞太區影集，其中幾部作品更獲得觀眾及業界的肯定，包括《律戰江湖》(Big Mouth)、《單戀原聲帶》(Soundtrack #1)、《IN THE SOOP：友情旅行》(IN THE SOOP: Friendcation)，三部作品於上線的首周均在大部份亞太區市場成為最高收看率頭三名。另外，亞洲本地製作的串流作品總收看小時比上年更多出8倍。

其中迪士尼將會同日本首屈一指的出版社講談社(Kodansha)擴大合作計劃，推出日本動畫製作，首部將會改編自和久井健嘅同名人氣漫畫《東京卍復仇者：聖誕對決》(Tokyo Revengers: Christmas Showdown Arc)，並將於1月在Disney+上架。