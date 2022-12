迪士尼發布會︱《蟻俠3》《銀河守護隊3》絕密預告　BB火箭最驚喜

迪士尼串流平台Disney+一連兩日於新加坡舉行亞太區節目發布巡禮,預告旗下各電影版塊平台的最新力作。今年主打為占士金馬倫(James Cameron)執導的科幻鉅獻《阿凡達:水之道》(Avatar:The Way of Water)、Marvel於2023年進入第五階段首輪電影鉅製《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man and The Wasp: Quantumania)、《銀河守護隊3》(Guardian of the Galaxy Vol 3)及迪士尼一系列由動畫返拍的真人版電影。

迪士尼旗下的串流平台Disney+於新加坡舉行亞太區發布會,公布2023年起Marvel、星球大戰及阿凡達等電影及電視劇的最新絕密資訊。(莫匡堯 攝)

《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》是今年迪士尼發布會的主打項目之一,會場設有蟻俠1:1模型。(莫匡堯 攝)

Marvel電影宇宙第五階段首部力作《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》,亦於發布會上公開加長版預告,透露蟻俠在量子領域遇見新登場的反派「征服者康」,康有一神秘物品被盜,並要脅蟻俠合作偷回來,令蟻俠瞬間陷於兩難局面。

《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》早前已宣布於2023年2月上映。(Disney+提供)

蟻俠於量子領域遇到征服者康後,被要脅要為他盜回一件被盜取的神秘物品。《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》電影劇照。(Disney+提供)

Marvel工作室的聯席主席在會上透過視像進行訪問,表示蟻俠的經歷與轉變最令他深刻、有所鼓舞。(莫匡堯 攝)

早前宣布於2023年5月5日上映的《銀河守護隊3》,在發布會上公開最新預告片段,元祖成員之一嘉摩拉(Gamora)再度回歸!嘉摩拉本來於《復仇者聯盟3:無限之戰》(Avengers:Infinity War)裡被Thanos犧牲換取靈魂寶石,及後《復仇者聯盟4:終局之戰》 (Avengers:Endgame)裡透過時光倒流「翻生」,但卻沒有與一眾守護隊歷險的記憶。

《銀河守護隊3》早前已宣布於2023年5月上映。(Disney+提供)

嘉摩拉在《復仇者聯盟4:終局之戰》以時光倒流的形式「翻生」回歸,但卻沒有了與銀河守護隊戰友的回憶。(《復仇者聯盟4:終局之戰》電影劇照)

嘉摩拉在預告中以全新銀河流氓幫派首領形象現身,似乎將與一眾被他遺忘的戰友交手、然後重新認識。而預告片更驚喜推出成員火箭(Rocket)的嬰兒版,追溯他被科學家改造等成長經歷,而嬰兒版火箭造型兇狠度大減,與第二集的Baby Groot一樣惹人喜愛。

火箭一角在《銀河守護隊》首集已透露過自己曾被科學家透過實驗提升智商與進化。(《銀河守護隊》電影劇照)