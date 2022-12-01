迪士尼發布會︱《蟻俠3》《銀河守護隊3》絕密預告　BB火箭最驚喜

迪士尼串流平台Disney+一連兩日於新加坡舉行亞太區節目發布巡禮，預告旗下各電影版塊平台的最新力作。今年主打為占士金馬倫（James Cameron）執導的科幻鉅獻《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water）、Marvel於2023年進入第五階段首輪電影鉅製《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and The Wasp: Quantumania）、《銀河守護隊3》（Guardian of the Galaxy Vol 3）及迪士尼一系列由動畫返拍的真人版電影。

迪士尼旗下的串流平台Disney+於新加坡舉行亞太區發布會，公布2023年起Marvel、星球大戰及阿凡達等電影及電視劇的最新絕密資訊。（莫匡堯 攝）

《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》是今年迪士尼發布會的主打項目之一，會場設有蟻俠1：1模型。（莫匡堯 攝）

Marvel電影宇宙第五階段首部力作《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》，亦於發布會上公開加長版預告，透露蟻俠在量子領域遇見新登場的反派「征服者康」，康有一神秘物品被盜，並要脅蟻俠合作偷回來，令蟻俠瞬間陷於兩難局面。

《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》早前已宣布於2023年2月上映。（Disney+提供）

蟻俠於量子領域遇到征服者康後，被要脅要為他盜回一件被盜取的神秘物品。《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》電影劇照。（Disney+提供）

Marvel工作室的聯席主席在會上透過視像進行訪問，表示蟻俠的經歷與轉變最令他深刻、有所鼓舞。（莫匡堯 攝）

早前宣布於2023年5月5日上映的《銀河守護隊3》，在發布會上公開最新預告片段，元祖成員之一嘉摩拉（Gamora）再度回歸！嘉摩拉本來於《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers：Infinity War）裡被Thanos犧牲換取靈魂寶石，及後《復仇者聯盟4：終局之戰》 （Avengers：Endgame）裡透過時光倒流「翻生」，但卻沒有與一眾守護隊歷險的記憶。

《銀河守護隊3》早前已宣布於2023年5月上映。（Disney+提供）

嘉摩拉在《復仇者聯盟4：終局之戰》以時光倒流的形式「翻生」回歸，但卻沒有了與銀河守護隊戰友的回憶。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照）

嘉摩拉在預告中以全新銀河流氓幫派首領形象現身，似乎將與一眾被他遺忘的戰友交手、然後重新認識。而預告片更驚喜推出成員火箭（Rocket）的嬰兒版，追溯他被科學家改造等成長經歷，而嬰兒版火箭造型兇狠度大減，與第二集的Baby Groot一樣惹人喜愛。

火箭一角在《銀河守護隊》首集已透露過自己曾被科學家透過實驗提升智商與進化。（《銀河守護隊》電影劇照）