香港街頭足球聯乘天下一　拍出「無家者世界盃」熱血故事

香港街頭足球獲得香港賽馬會慈善信託基金捐助，最近完成了名為《足動生命》的新項目，包括出版同名書籍的第二冊，以及與天下一集團旗下的天下一電影製作有限公司及生日快樂有限公司合作攝製微電影《足動生命》，讓公眾更了解社會上曾經無家可歸的一群如何借助足球改變生命。

電影將於12月7日晚上8時在One Cool Film YouTube頻道獨家上線。（電影公司提供）

電影邀得張國強、麥子樂、周祉君、吳保錡、胡子彤、羅浩銘、李凱賢等專業演員參與演出，將幾位香港代表隊成員以及機構骨幹人物的真人真故事呈現銀幕。故事講一班來自不同階層、不同專業的義工過去17年一直攜手合作，本著「一個足球可以改變世界」(A ball can change the world) 的信念，籌組香港代表隊參加「無家者世界盃」，更逐步發展成為一個社會服務團體 – 香港街頭足球，在社會服務界建立起一個獨特的服務崗位。

香港街頭足球執委會感謝天下一的鼎力支持。（電影公司提供）

香港街頭足球執委會主席蔡德昇表示：「很幸運得到香港賽馬會慈善信託基金和天下一的鼎力支持，不但完成得非常專業，而且台前幕後都能感受到一份關愛。」天下一集團發言人亦表示：「公司秉持取諸社會，用諸社會的宗旨，一向致力與不同社福機構合作，對有需要人士及弱勢社群提供協助。希望大家可以透過這部微電影，更了解社會上的這一群無家者，並予以適當的關心與幫助。」

新生代演員胡子彤在《足動生命》中飾演一位失去兒子，失去人生方向的癮君子，以吸毒麻醉自己，最後透過無家者世界盃令他重拾人生方向。子彤表示：「我之前曾於新聞報導中看過有關無家者世界盃的新聞，今次很榮幸可以參與拍攝，希望大家可以透過這部微電影，更了解這一群無家者。」談到拍攝時的趣事，他謂：「拍攝時真的需要落場踢波，要跟到個節奏，幸好平時也有跟電影圈台前幕後手足踢波的習慣，近排最開心是跟杜sir (杜琪峯) 踢！」

麥子樂、周祉君、李凱賢、胡子彤都有份參與拍攝。（電影公司提供）

至於飾演社工吳衛東的麥子樂，戲中要去訓練隊員體能，所以自己都唔可以偷懶，被逼一齊去做。同樣有份參與演出的ERROR成員吳保錡（Poki），在電影中飾演一個因為吸毒而導致無家的角色，最後因為加入了球隊而改變了。

該電影將於12月7日晚上8時在One Cool Film YouTube頻道獨家上線，供免費觀賞。同時於12月6日晚上7時、8時15分及9時30分假尖沙咀街坊福利會舉行《足動生命》免費放映會，每場可容納120位觀眾，歡迎公眾人士即場入座欣賞。