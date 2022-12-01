《男兒當入樽》電影香港1月12日上畫　預售獲紀念票限量2000套

萬眾期待、改編日本暢銷人氣漫畫《男兒當入樽》的動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》，日本將於12月3日上畫，至於香港檔期，今日亦正式公布，鐵定2023年1月12日，香港及澳門隆重獻映，晉身賀歲第一檔。

《THE FIRST SLAM DUNK》由漫畫原作者井上雄彥親自坐鎮編劇和執導，自公佈電影化後，已引起井上老師及漫畫粉絲的熱切討論，更成為各地熱門話題，絕對令人引頸以待。《男兒當入樽》從1990年至1996年在集英社《周刊少年Jump》連載，日本的漫畫發行量超過1億2千萬冊，大受讀者歡迎，人氣一直高企。

電影落實1月12日香港上畫。（《THE FIRST SLAM DUNK》海報）

隨著宣布香港上畫日期，港版電影海報亦隨即公開，五大角色海報中，各自更配上展現每個角色獨特性格的句子，例如宮城良田的「問題兒童又怎樣?」，儘管身材矮小，但憑藉著他特有的速度，成為湘北的「突擊隊長」。三井壽的「前中學MVP又怎樣？」，中學時代是MVP。因挫折暫時退出球隊，但歸隊後仍然是一位三分神射手。流川楓的「自我中心又怎樣？」，一年級就成為球隊主力的超級新人，性格沉默寡言、冷酷。湘北隊隊長赤木剛憲的「大猩猩又怎樣？」，完全有聲有畫面，以「稱霸全國」為目標並帶領球隊的隊長。櫻木花道的「外行人又怎樣？」，從高中才開始打籃球的外行人。最大特徵是他的一頭紅髮，且單方面將流川楓視為競爭對手，最後當然還有湘北隊的團體海報，海報簡單直接讓觀眾感受到是次電影的繪畫風格，令人期待！

而為了答謝粉絲的等待及支持，電影發行商羚邦將於12月3日日本上映當日，於香港各戲院放置五大主角實體海報給大家打卡，重現當初日本公佈上映日期的盛況，包括：百老匯院線MOViE MOViE Cityplaza（太古城）、英皇戲院iSQUARE及康城、嘉禾院線the sky及stagE、mcl院線CINEMAS PLUS+ 荷里活戲院（12月3至11日）及德福戲院（12月12日起展示）、Cinema City朗豪坊。

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另外亦推出限量珍藏紀念版電影票套裝（一套五款有獨立序號），分別以五大角色宮城良田、三井壽、流川楓、赤木剛憲及櫻木花道為設計的珍藏電影換票證五張，電影上映期間可到戲院票房兌換普通版2D場次電影戲票，換票證設有針線位讓影迷可以保留角色卡珍藏。限量珍藏紀念版電影票套裝全港限量2000套，信封更配以獨立序號，極具收藏價值！