搶先睇新加坡「阿凡達體驗」限定展　實測五大光影動態焦點項目

迪士尼旗下串流平台Disney+，一連兩日於新加坡舉行亞太區發布會，在宣傳即將於2023年起上線的影視作品外，即有在12月15日上映、萬眾矚目的科幻電影鉅製《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water）亦是活動一大焦點。

《阿凡達：水之道》上映前，觀眾可以於「阿凡達體驗」限定展裡率先與電影全新角色打卡。（莫匡堯 攝）

繼發布會上播放長達29分鐘的絕密片段後，迪士尼亦於濱海灣花園（Gardens by the Bay）內開設「阿凡達體驗」限定展覽，讓觀眾在電影上映前，率先體驗阿凡達電影帶來的光影與動感的刺激。

迪士尼一連兩日於新加坡為串流平台Disney+舉行亞太區發布會外，亦於濱海灣花園開設「阿凡達體驗」限定展。（莫匡堯 攝）

以下立即帶大家搶先遊覽「阿凡達體驗」限定展：

「阿凡達體驗」入場口。（莫匡堯 攝）

圖騰石已經是第一個打卡位（莫匡堯 攝）

「阿凡達體驗」設於濱海灣花園的瀑布溫室內，有室內大型瀑布，與阿凡達的潘多拉星非常相似。（莫匡堯 攝）

瀑布下已有潘多拉星異獸可以打卡。（莫匡堯 攝）

室內瀑布令溫室非常濕潤，水霧亦神似潘多拉星。（莫匡堯 攝）

路邊的潘多拉外星植物。（莫匡堯 攝）

路邊的擺設都以光影製造極強氣氛。（莫匡堯 攝）

「阿凡達體驗」有不少異獸可以打卡，造型頗兇惡。（莫匡堯 攝）

首個「阿凡達體驗」重點，讓觀眾可以變身成為阿凡達，一共設有八座變身艙。（莫匡堯 攝）

變身艙內會掃瞄參觀者的相貌，更會估計成為阿凡達後的高度。（莫匡堯 攝）

不少遊覽人士排隊。（莫匡堯 攝）

經記者實測後，效果相當神似。

第二個光影體驗，透過觸碰外星植物，與神樹連結，神樹的果實便會發光。（莫匡堯 攝）

參觀人士只需用手觸碰即可與神樹相連。（莫匡堯 攝）

路邊有女主角Neytiri的擺設。（莫匡堯 攝）

亦有男主角Jake的擺設。（莫匡堯 攝）

又一潘多拉異星巨獸。（莫匡堯 攝）

光影體驗三，在洞穴裡，參觀者將會在洞壁留下尾巴的影子。（莫匡堯 攝）

不少遊人也親身進行體驗。

光影動感體驗四，透過與飛翼龍連結，可以在潘多拉星球上飛行。（莫匡堯 攝）

體驗完畢更可以與飛翼龍合照留念。（莫匡堯 攝）

動感飛翼龍是「阿凡達體驗」裡最巨型的打卡位，動態模型在美國製造，特意運抵新加坡展出。（莫匡堯 攝）

動態飛翼龍模型的場館非常龐大。（莫匡堯 攝）

飛翼龍蛋也可以成為小朋友的打卡點。（莫匡堯 攝）

「阿凡達體驗」裡亦囊括未上映的《阿凡達：水之道》的場景展館及模型。（莫匡堯 攝）

「阿凡達體驗」亦包括最新的《阿凡達：水之道》的潘多拉水生物。（莫匡堯 攝）

參觀人士可以率先近距離觀賞《阿凡達：水之道》裡的水生物造型。（莫匡堯 攝）

「阿凡達體驗」連排隊的走廊也不放過，設有動態光影的打卡位。（莫匡堯 攝）

走廊亦裝飾為神樹的氣根，被不少參觀者公認為最佳打卡位。（莫匡堯 攝）

「阿凡達體驗」光影體驗五。（莫匡堯 攝）

高近五米的投影會浮現星空、神樹發光的種子等，組成《阿凡達》潘多拉的景觀。（莫匡堯 攝）

潘多拉星神樹的發光種子。（莫匡堯 攝）

當然不少得《阿凡達》經典海報上的「阿凡達之眼」。（莫匡堯 攝）