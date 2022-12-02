《明日戰記》Netflix上架紐約倫敦巨型宣傳　古天樂︰感覺很神奇

由古天樂監製及領銜主演，吳炫輝執導，劉青雲、劉嘉玲領銜主演，姜皓文、謝君豪主演及張家輝友情客串的《明日戰記》，自8月25日上映至今，累積票房衝破8100萬，登上香港亞洲電影票房冠軍寶座。而電影亦於今日（12月2日）正式在串流平台Netflix上架，為隆重其事，《明日戰記》更於世界各大城市地標作大型宣傳，正式面向國際。



電影《明日戰記》正式登陸Netflix。（網上圖片）

《明日戰記》在世界各地，都有大型宣傳廣告板，包括紐約時代廣場、倫敦Storm Cromination、東京澀谷全向交叉路口、臺北小巨蛋等設置大型戶外廣告等，令到這部在香港票房寫下歷史，並為亞洲開拓科幻新篇章的作品得到全球注目。身為電影總監製古天樂看到世界各地都有《明日戰記》的足跡，都深表神奇：「見到《明日戰記》的戶外廣告座落於世界多地的地標感覺很神奇很開心，希望各地觀眾都享受《明日戰記》，並敬請期待我們天下一將為大家帶來意想不到的科幻宇宙！」

紐約時代廣場地標廣告。（電影公司提供）

臺北小巨蛋場館。（電影公司提供）

倫敦Storm Cromination。（電影公司提供）

東京澀谷全向交叉路口。（電影公司提供）

此外，為響應電影將於Netflix上線，早前曾推出《明日戰記》系列NFT的OneCool Collective，亦與新世代高端奢侈品NFT平台WEAR合作，聯手打造以未來科幻為主題的虛擬空間，於12月2日起至24日為影迷特設展覽，展示《明日戰記》系列NFT中出現過的戰甲和裝備。

而展覽另一看點為即將推出的《明日戰記》虛擬運動鞋NFT。該運動鞋以《明日戰記》中動力裝甲背後的推進器為靈感，超現實主義的設計打破界限, 顯現Web 3.0 宇宙的無限可能性。《明日戰記》系列 Genesis NFT持有者將會獲得空投, 而其他參與元宇宙展覽體驗的用戶亦可透過抽獎活動，有機會贏取NFT虛擬運動鞋。

以未來科幻為主題的虛擬空間，於12月2日起至24日為影迷特設展覽，展示《明日戰記》系列NFT中出現過的戰甲和裝備。（電影公司提供）

除此之外，展覽中亦設有大銀幕放映電影預告和discord 邀請連接，供用家加入OneCool Collective這個大家庭，OneCool Collective的「總司令」古天樂亦會不定期上線，跟大家在Discord交流電影及科幻未來的想法。

OneCool Collective《明日戰記》元宇宙展覽鏈結：https://onecool.wear-nft.com