噬亡村︱專訪導演與好爸爸柳樂優彌　自爆︰食人其實唔影響胃口

迪士尼串流平台Disney+一連兩日於新加坡舉行亞太區節目發布會，預告旗下各電影、電視劇最新力作。近年，Disney+集中於發掘亞洲地區作品，今次的重頭作品包括日劇《噬亡村》，改編自日本同名暢銷漫畫，講述康城史上最年輕影帝柳樂優彌飾演的刑警，被發配到一處偏遠村落駐守時，調查當地最大家族後藤家集體食人的驚人黑幕。

《噬亡村》電影海報。（電影公司提供）

《噬亡村》導演片山慎三與主演柳樂優彌在發布會上接受《香港01》專訪，分享他們拍攝電視劇時，對拍攝食人題材時的感悟。

《噬亡村》導演片山慎三（左）與康城史上最年輕影帝柳樂優彌（右）接受香港01專訪。（專訪畫面截圖）

《噬亡村》營造出一種相當沉鬱的氛圍，一步一步利用恐懼將主角一家三口逼至瘋狂的臨界點，而劇中的食人行為，相比瘋狂失控的意象手法，反而在血腥的同時甚具真實感。導演片山慎三提到切入敘事的手法時，表示：「對我而言，將這本漫畫拍成電視劇是一件非常重要的事，所以要拍得越接近真實越好，所以真實感比意象更為重要。所以我並沒有採取較抽象的手法，不然會令故事失去重心。」

《噬亡村》在營造人食人的恐怖題材時，強調真實感多於意象。（《噬亡村》劇集劇照）

在《噬亡村》劇情展開時，柳樂優彌亦需要拍攝一段「間接食人」的戲份，被迫吞食血淋淋的肉，驚悚的橋段背後，滲透原始卻泯滅人性的槪念。柳樂優彌曾於宣傳活動上透露劇作拍攝了五個月，花了一兩個月才能夠「出戲」，找回真實的自我，在訪問中則輕鬆幽默的表達當時面對的恐懼：「拍攝的過程中，我們當然會一同進餐，有時見到肉食時，亦會半開玩笑地問『呢啲肉真係食得？』但其實也不太影響我們整體的胃口。」

康城史上最年輕影帝柳樂優彌在訪問中輕鬆地表示，在拍攝食人並沒有影響自己的胃口。（Disney+提供）

《噬亡村》有別於國外影視作品時常強調食人的瘋狂僻好，反而將食人的驚人行為以傳統文化作為包裝，過程極具傳統文化色彩與儀式感，合理化人食人的倫常歪理。導演片山慎三為免觀眾對日本偏遠地區文化出現誤解，反覆解釋：「在劇集裡看到的儀式或習俗，當然並不是在真實的日本傳統裡建構，許多地方或許會被戲劇性地放大，或者完全純屬虛構。」所以請觀眾放一百個心，日本就算在偏遠地區，不論多傳統、尊重儀仗，也沒有「食人」的習俗文化。

《噬亡村》導演片山慎三表示，所有劇中的傳統習俗均為虛構或被戲劇化放大，所以觀眾可以放一百個心。（Disney+提供）

康城影帝柳樂優彌，在年輕時已經與學校師姐、同為演員的豐田艾莉結婚，並誕下一位女兒。被問及比較現實與劇中不肯說話的女兒的緊密親子關係，柳樂優彌親切地表示：「其實在《噬亡村》裡，現實的我唯一能夠與角色連繫的部分，就只有作為父親這個身份。而我拍攝時建構這個角色，亦很大程度上取材自自己作為父親、與家庭、女兒的關係之上。」似乎柳樂優彌私底下亦為一位好爸爸，與「前世情人」的關係非常親蜜。