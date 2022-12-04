專訪｜邱萬城《鎗火》獲逐場加戲　杜Sir嗌NG放膽問︰咩演得唔好

電影《正義迴廊》上畫一個月，票房衝破3000萬港元，成為近年香港影壇一大奇葩。電影受歡迎，連帶戲中飾演9人陪審團的演員也受到關注，包括演員邱萬城。萬城以演出舞台劇為主，電影亦甚少，不過一部《鎗火》已夠深入民心。角色對白少主要演反應，但就令萬城過足戲癮。

邱萬城從事演出工作有40年，近年都踏上退休的步伐︰「會選擇自己喜歡的工作才做。」（梁碧玲 攝）

邱萬城在《正義迴廊》飾演其中一位陪審員。（網上圖片）

《鎗火》一個細膽的保鑣

拍攝《鎗火》時，邱萬城正在TVB當演員，電影其中一位監製認識自己，問他有冇興趣客串一日戲，聽見導演是杜琪峯，邱萬城爽快說好︰「聽到杜Sir拍當然話好啦。」而第一日戲份，正是拍他在餐廳遇襲，背棄大佬偷偷溜走。作為客串，去到現場多數都乖乖聽話，導演叫做乜就做乜，但當日萬城就有顆好奇心作祟。

邱萬城在《鎗火》有三場戲，拍攝亦順時序，第一場就是飾演驚青保鑣，棄大佬而逃。（《鎗火》影片截圖）

邱萬城︰「拍完第一個鏡頭，我膽粗粗企在杜Sir後面睇Play Back，然後杜Sir叫︰『嚟多次！』平時導演叫嚟多次，唔會有人敢問，乖乖地當個演員，但當日好奇心驅使，好想知有甚麼地方未夠好，於是問杜Sir︰『係咪有咩地方唔夠好？』杜Sir即時回應︰『你冇問題，機器問題。』然後就再拍一次順利完成，過程都冇被粗口問候過，哈哈……」

邱萬城喜歡對白不多，靠反應演繹的角色，《鎗火》正正是這種類型。（梁碧玲 攝）

杜Sir︰「你可以唔透氣幾耐？」

角色溜走，以為就此了事，不久收到監製來電，話仲有一場，那就是在密斗貨車內遭笠膠袋盤問一幕。「其實一個人在貨車內，笠住黑色膠袋上埋索帶，真係會好驚，加上杜Sir第一句仲問我︰『你可以唔透氣幾耐？』我話︰『你問邊個都唔會話15分鐘冇問題啦！』」

邱萬城︰「南哥，我冇出賣大佬呀！」（《鎗火》影片截圖）

鏡頭一轉，萬城就要獨自在貨車內等候Roll機，由於是密閉空間，又用上真索帶箍頸，於是一閂尾板不久自己便出蠱惑。「我用手整爛個膠袋，有個窿畀自己透氣，因為當時是先拍我背面所以冇穿崩。到任達華上前拍番前面時，我便將膠袋有窿一面拎向後面，在沒穿崩下順利拍攝。」劇情要他被困10分鐘，生死未卜。

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演技是一場精密分析

銀河映像奉行邊拍邊創作，萬城的演出獲不斷加戲，最後仲出現第三場。「到第三次搵我，我都覺得奇怪︰『仲未死？10分鐘喎，咁大命嘅咩？』事後想來，可能導演想借我個角色，幫手解通個故事，有人分析我個角色都顯示到江湖人士的情與義。」

遲來的完成任務，死得悲壯。（《鎗火》影片截圖）

到第三場戲，冇對白，反應居多，主要是帶出一場遲來的營救。那份勇氣雖然遲了，但足以補償上次的怯懦。「我最鍾意冇對白靠眼神、動作去演的戲份，那場戲睇到我內疚、義憤填膺，作為飾演一個細膽的保鑣，都算幾勇。」萬城亦跟大家分享第一場戲的演出技巧。「大佬退隱江湖多年，做保鑣都安逸太耐，突然遇襲自然會驚。演戲其實是分析，如何將分析轉化為有機的演繹，知道鏡頭由隻手震開始拍起、到支鎗、到見到個樣，要清楚到底幾多秒之後會影我個樣，要慢慢轉變，對有戲劇練習的人來說，可以每次都穩定地演出來，相差不會超過10%。」