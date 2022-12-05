阿凡達版圖2028年終結由電視劇接棒？占士金馬倫：等多十年再講啦

史上最賣座電影《阿凡達》（Avatar），由賣座導演占士金馬倫（James Cameron）執導，以28億美元（約港幣210億元）高踞全球票房榜首。自2009年上映以來，事隔十三年後推出續集《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water），並宣布分階段於2024至2028年推出第三至五集，將每隔兩年上映。

《阿凡達》事隔十三年推出續作，並將會每兩年上映一集。（《阿凡達：水之道》電影劇照）

而近年不少銀幕鉅製，如《魔戒》（Lord of the Rings）及Marvel漫威電影，在電影取得成功後，均發展為電視劇，而外國不少網民亦推測占士金馬倫亦會採用同類的發展方針，在《阿凡達》電影2028年終結後，轉向以電視劇接棒。

《魔戒》電影系列取得全球票房的成功後，轉陣電視框中發展。（《魔戒：力量之戒》劇集劇照）

據外媒報道，占士金馬倫與近日的訪問中，否認在未來數年內將《阿凡達》以電視劇的形式推出，他表示：「《阿凡達》利用電腦特技製成角色的問題，在於不論成本、人力都非常高，現階段並不適用於電視。但多等十年的話，隨着深入地研究機器與科技，再投放於製作裡，便有希望能夠達成，到時我們或許能夠推出電視劇的時間表，但我暫時沒有立即開始考慮的心思。」

占士金馬倫近日就《阿凡達：水之道》的上映，頻頻接受訪問。（Getty Images）

占士金馬倫指現階段的技術成本，未能容許《阿凡達》以電視劇的形式與觀眾見面。（Getty Images）

雖然《魔戒：力量之戒》（Lord of the Rings：The Power of the Rings）的每集電視劇的製作費用，早已臻至半億美元，資源媲美荷里活電影製作，但相比《阿凡達》預算的2.37億美元（約港幣18.4億元）及《阿凡達：水之道》預算的2.5億美元（約港幣19.4億元），仍然存在一定距離。而《阿凡達》不論牽涉的特效技術製作費用及演員片酬亦高出電視劇，所以占士金馬倫容許《阿凡達》「落後」十年才開始電視劇的開展，亦只出於製作可行性的考量。