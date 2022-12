阿凡達版圖2028年終結由電視劇接棒？占士金馬倫：等多十年再講啦

史上最賣座電影《阿凡達》(Avatar),由賣座導演占士金馬倫(James Cameron)執導,以28億美元(約港幣210億元)高踞全球票房榜首。自2009年上映以來,事隔十三年後推出續集《阿凡達:水之道》(Avatar:The Way of Water),並宣布分階段於2024至2028年推出第三至五集,將每隔兩年上映。

《阿凡達》事隔十三年推出續作,並將會每兩年上映一集。(《阿凡達:水之道》電影劇照)

而近年不少銀幕鉅製,如《魔戒》(Lord of the Rings)及Marvel漫威電影,在電影取得成功後,均發展為電視劇,而外國不少網民亦推測占士金馬倫亦會採用同類的發展方針,在《阿凡達》電影2028年終結後,轉向以電視劇接棒。

《魔戒》電影系列取得全球票房的成功後,轉陣電視框中發展。(《魔戒:力量之戒》劇集劇照)

據外媒報道,占士金馬倫與近日的訪問中,否認在未來數年內將《阿凡達》以電視劇的形式推出,他表示:「《阿凡達》利用電腦特技製成角色的問題,在於不論成本、人力都非常高,現階段並不適用於電視。但多等十年的話,隨着深入地研究機器與科技,再投放於製作裡,便有希望能夠達成,到時我們或許能夠推出電視劇的時間表,但我暫時沒有立即開始考慮的心思。」

占士金馬倫近日就《阿凡達:水之道》的上映,頻頻接受訪問。(Getty Images)

占士金馬倫指現階段的技術成本,未能容許《阿凡達》以電視劇的形式與觀眾見面。(Getty Images)

雖然《魔戒:力量之戒》(Lord of the Rings:The Power of the Rings)的每集電視劇的製作費用,早已臻至半億美元,資源媲美荷里活電影製作,但相比《阿凡達》預算的2.37億美元(約港幣18.4億元)及《阿凡達:水之道》預算的2.5億美元(約港幣19.4億元),仍然存在一定距離。而《阿凡達》不論牽涉的特效技術製作費用及演員片酬亦高出電視劇,所以占士金馬倫容許《阿凡達》「落後」十年才開始電視劇的開展,亦只出於製作可行性的考量。