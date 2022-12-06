金像韓導奉俊昊2024年推科幻片　羅拔柏迪臣演複製人「死完又死」

韓國金像導演奉俊昊，自兩年前憑《上流寄生族》於奪得第92屆奧斯卡金像獎「最佳影片」、「最佳導演」、「最佳原創劇本」「最佳國際影片」四項大獎後，一直未有再推出新作，但卻傳出不少潛在發展的拍攝計劃。

奉俊昊的《上流寄生族》成為史上首部非英語奧斯卡最佳電影。（Getty Image）

荷里活製片商華納兄弟今日（6日）於社交媒體宣布，奉俊昊下部新作《Mickey 17》將於2023年3月29日上映，並上載一段先導預告，驚現《天能》（Tenet）及《蝙蝠俠》（The Batman）的主演羅拔柏迪臣（Robert Pattinson），飾演再生複製人男主角Mickey 17。

羅拔柏迪臣繼《天能》及《蝙蝠俠》後，再次參演極具規模的電影製作。（GettyImages）

電影改編自Edward Ashton的科幻小說《Mickey 7》，講述人類殖民冰封的外星時，派出擁有再生功能的複製人執行任務，任務風險極高，令可犠生的複製人及其再生功能大派用場。電影的先導預告中，羅拔柏迪臣裸身閉眼躺在一台外型與磁力共振儀相似的醫學儀器中，在鏡頭不斷推近時，突然睜開雙眼緊盯鏡頭，畫面則顯示「Mickey 18」的字樣。

《Mickey 17》今日（6日）上載先導預告，羅拔柏迪臣裸身躺在一具醫學儀器之中。（《Mickey 17》預告截圖）

按預告所示，羅拔柏迪臣將會於電影中飾演複製人，相信將會看到他不停在執行任務期間喪生、再生、「死完又死」的畫面多次重複出現，甚至戲裡將會出現多於一位複製人，羅拔柏迪臣或許有機會與多位自己同框演出。

羅拔柏迪臣在預告末睜眼盯緊鏡頭。（《Mickey 17》預告截圖）

《Mickey 17》並非奉俊昊首次改編小說作品搬上大銀幕，而2013年的電影《末世列車》（Snowpiercer）與基斯伊雲斯（Chris Evans）、泰達史雲頓（Tilda Swinton）、Ed Harris等的合作，亦顯示出他執導英語電影的能力。另據外媒報道，《Mickey 17》的劇本將由奉俊昊親自改編，按過去改編作品與電影的劇情比較，相信《Mickey 17》將與原著小說差異甚大，單從電影名稱的改變亦可知一二。