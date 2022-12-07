《阿凡達：水之道》獨大靠《無間道》硬撼　盤點五部聖誕上映新戲

2022年對香港及外國電影而言，相信亦為久旱逢甘露的一年，不少電影均創下票房奇蹟。踏入12月，2022年的電影強勢仍未中止，被受全球影迷期待的科幻奇觀電影《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water）將於12月15日上映，相信亦為問鼎2022年最高票房的壓軸作品。然而2022年聖誕檔期值得期待的電影，又豈止《阿凡達：水之道》一部？以下為大家盤點誕檔期即將上映的電影，讓搶先聖誕前入場觀映《阿凡達：水之道》的觀眾，也能夠在聖誕連假期間入場觀映。

《阿凡達：水之道》於2022年12月15日壓軸上映，是全年最被受觀眾期待的其中一部電影。（《阿凡達：水之道》電影劇照）

《無間道》20周年4K杜比全景聲

適逢《無間道》上映20周年，寰亞電影不惜工本，利用4K數碼修復技術，結合杜比全景聲（Dolby Atoms）環迴技術，提升原版影的聲畫質素，並於戲院重新上映。《無間道》三部曲為香港警匪電影的經典作品，由劉德華、梁朝偉、黃秋生、曾志偉等全明星陣容打造，觀眾能夠事隔20年再次於戲院感受當年《無間道》上映時的震撼，實屬難得，聖誕檔期相信亦是《無間道》的重點放映日子，以港產經典硬撼《阿凡達：水之道》一片獨大，觀眾絕對不容錯過。

《無間道》由梁朝偉、劉德華等巨星演出。（《無間道》電影海報）

2022年適逢《無間道》上映20周年，推出4K修復版本，並於戲院上映。（《無間道》電影劇照）

《窄路微塵》

香港電影《窄路微塵》早前入圍第59屆金馬獎「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最佳原創電影音樂」三項提名，是2022年被受期待的電影之一。《窄路微塵》拍下疫情期間香港人無力抵抗的心境，其中基層擔任清潔的一群，如何面對生活的轉變與低谷，成為電影的焦點，聚焦於這群港人似乎視而不見的微塵，如何互相扶持、並肩走過這一段疫情的艱難時期。香港觀眾面對疫情接近三年，相信在漸漸舒緩的時候，藉《窄路微塵》回顧這段艱難時期，相信亦會感到相當感觸。

《窄路微塵》將於12月22日上映。（《窄路微塵》電影海報）

《窄路微塵》由張繼聰、袁澧林主演，二人分別入圍本屆金馬獎最佳男主角及最佳女主角。（《窄路微塵》電影劇照）

《法貝曼：造夢大師》（The Fabelmans）

荷里活殿堂級導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）自編自導的作品《法貝曼：造夢大師》，將於12月29日在香港上映。電影由史提芬史匹堡自編自導，以自身追逐電影夢想旳經歷為藍本，講述少年主角森美愛上電影、在僅有的資源下學習創作、跌跌碰碰的經歷。史匹堡以《法貝曼：造夢大師》作為送給電影的情書，表白自己對電影的熱情，多年來亦未有減退，相信同樣熱愛電影、曾經被史匹堡的電影作品感動的觀眾，亦能夠被《法貝曼：造夢大師》感動。

《法貝曼：造夢大師》將於12月29日上映。（《法貝曼：造夢大師》電影劇照）

電影改編自史提芬史匹堡自身的成長經歷。（《法貝曼：造夢大師》電影劇照）

《無敵貓劍俠：8+1條命》（Puss in the Boots：The Last Wish）

《史力加》（Shrek）系列爆紅角色貓劍俠，在史力加系列終結後衍生個人電影作品。熱愛冒劍、俠義精神卻又忍不住撩事鬥非的貓劍俠，知道自己9條命只死剩1條後，唯有展開征途，尋找黑森林裡傳說中的許願星，改寫自己的命運。本年度聖誕檔期並未有太多合家歡電影供觀眾選擇，將於12月22日上映的《無敵貓劍俠：8+1條命》，相信會是一家大細一同入場觀映的最佳選擇。

《無敵貓劍俠：8+1條命》將於12月22日上映。（《無敵貓劍俠：8+1條命》電影海報）

貓劍俠一角衍生自著名動畫《史力加》系列。（《無敵貓劍俠：8+1條命》電影劇照）

《雲妮侯斯頓：與愛共舞》（I Wanna Dance With Somebody）

改編已故一代樂壇天后雲妮侯斯頓（Whitney Houston）生平的電影《雲妮侯斯頓：與愛共舞》，即將於12月22日上映。雲妮侯斯頓自小擁有非一般的音樂天賦，以一把動人的歌聲，闖出屬於自己的舞台。電影毫無保留的將雲妮侯斯頓對音樂的熱愛、星途上的順逆與失意，一一在銀幕上呈現，帶領觀眾與他再次經歷她短暫而鼓舞、偉大亦令心揪心的人生。

《雲妮侯斯頓：與愛共舞》將於12月22日上映。（《雲妮侯斯頓：與愛共舞》電影海報）