萬眾期待的年尾壓軸大片《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)將於下周上映,片方日前已分別於美國及英國舉行首映禮,外國媒體已率先欣賞電影,首波評價出爐!

外國影評大讚《阿凡達:水之道》每一個鏡頭靚到似幅畫。(劇照)

相隔13年才面世的續集沒有令觀眾失望,外國影評人大讚特技效果非常出色,「從技術和視覺效果的角度來看,這是我前所未見的,好犀利,可能勁得滯,我顧住睇魚忽略了劇情」,仲話冇比較冇傷害,翻睇上一集會覺得續集更出色,塑造角色更完整。

片長超過3小時,都有心理準備節奏唔會快。(劇照)

另一位影評人就話,平來對《阿凡達2》沒有太大期望,但現在已十分期待第三集。對於片長達3小時12分鐘,影評人表示的確會感覺有點冗長,劇情推進稍為緩慢,但勝在有出色的特技效果搭夠。