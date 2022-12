Google十大熱搜電影　《正義迴廊》10月底上畫反登頂

Google香港2022年度搜尋榜,今日(7/12)公佈結果,其中「熱搜電影」,港產片今年回勇,十大強勢佔上七個席位,而10月才上映的《正義迴廊》更爆泠,搜尋人士多過8月上畫的《明日戰記》及9月的《飯戲攻心》,甚至票房過億的《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick)。

《正義迴廊》登上「熱搜電影」第一位。(《正義迴廊》劇照)

排名顯示,最多人用Google搜尋「正義迴廊」,第二是「明日戰記」,第三是「壯志凌雲:獨行俠」,而史上票房第二的《飯戲攻心》就排第四。有這結果,其實代表網民對《正義迴廊》原本不太認識,當電影大獲好評後,刺激大量網民上網搜尋,由案件藍本、票房、演員,隨後鬧出的事件都成為熱搜對象。

10大熱搜電影:

1.《正義迴廊》

2.《明日戰記》

3.《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick)

4.《飯戲攻心》

5.《月老》

6.《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)

7.《智齒》

8.《阿媽有咗第二個》

9.《闔家辣》

10.《緣路山旮旯》