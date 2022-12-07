Google十大熱搜電影　《正義迴廊》10月底上畫反登頂

Google香港2022年度搜尋榜，今日（7/12）公佈結果，其中「熱搜電影」，港產片今年回勇，十大強勢佔上七個席位，而10月才上映的《正義迴廊》更爆泠，搜尋人士多過8月上畫的《明日戰記》及９月的《飯戲攻心》，甚至票房過億的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）。

《正義迴廊》登上「熱搜電影」第一位。（《正義迴廊》劇照）

排名顯示，最多人用Google搜尋「正義迴廊」，第二是「明日戰記」，第三是「壯志凌雲：獨行俠」，而史上票房第二的《飯戲攻心》就排第四。有這結果，其實代表網民對《正義迴廊》原本不太認識，當電影大獲好評後，刺激大量網民上網搜尋，由案件藍本、票房、演員，隨後鬧出的事件都成為熱搜對象。

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10大熱搜電影：

1.《正義迴廊》

2.《明日戰記》

3.《壯志凌雲：獨行俠》(Top Gun: Maverick)

4.《飯戲攻心》

5.《月老》

6.《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）

7.《智齒》

8.《阿媽有咗第二個》

9.《闔家辣》

10.《緣路山旮旯》