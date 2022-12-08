《飯戲攻心》剪接師爆料邊個係NG王　陳詠燊︰夾一簪菜至少拍廿次

電影《飯戲攻心》票房已破$7600萬，12月6日起，一連三個星期二舉行《飯戲攻心》飯後分享會，每場由導演陳詠燊帶同嘉賓出席，第一場就為大家帶來剪接師鄭偉麟跟觀眾見面，分享為電影剪接的趣事。



陳詠燊帶來剪接師鄭偉麟跟觀眾見面，分享為電影剪接的趣事。（電影公司提供）

見面會開始，陳詠燊就單刀直入，問剪接時，6位演員當中，哪一位最難剪，鄭偉麟便立即答︰「林明禎！」但原來不是投訴，而是一個難捨決定。鄭偉麟︰「因為佢每個Take都好可愛，就算演繹未到位，都係可愛的。」

一啖飯其實都要扒廿次，仲要每下動作要一樣先連到戲。（《飯戲攻心》劇照）

陳詠燊就順勢分享，原來有一句對白，林明禎是NG得最多次。「我記憶中有一句對白，林明禎拍了20 Take，就係『梅菜扣肉要做到梅菜都有肉味，先流露出廚師的功力』，這是明禎戲中第一句具威力的說話，所以要她試了好幾種演法，她自言最有信心是第一種演繹，但我都逼她演多幾款，雖然最後我都是要第一Take，但導演就是這樣。」

同觀眾一齊做明禎的招牌手勢。（電影公司提供）

至於講到成套戲那些場面最難剪，鄭偉麟笑稱食飯戲就是難剪︰「因為拍攝方法好似打麻雀，都是圍個圈拍，要補好多反應鏡頭。」陳詠燊︰「要確保剪接師有片揀，會拍好多shot，每場食飯戲都拍12、3個鐘，每個鏡頭都拍N次，所以單單是夾一簪菜，都要從廿多條片，乘N咁多個鏡頭中，剪出6、7分鐘用，非常艱巨。」

林明禎雖然係NG王，但理由相當可愛。（《飯戲攻心》劇照）

不過剪接師就透露，其實食飯戲都未算最難剪，他引述師傅講，原來打麻雀戲先係最難剪。「打麻雀動作四個都一模一樣，比食飯戲更少變化，加上因為有上家下家，出牌有次序進程，如果太多鏡頭會令觀眾睇到好亂，所以變化不大更難剪。」