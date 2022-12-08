毒舌大狀｜黃子華替王丹妮伸冤　海報爆金句︰唔畀班契弟為所欲為

2023年兔年賀歲片《毒舌大狀》，鐵定大年三十（1月21日）上畫，電影由黃子華、謝君豪、王丹妮 （Louise）、廖子妤（Fish）、王敏德（Michael）、何啟華 （Dee@ERROR）、楊偲泳 （Renci）主演，更是《寒戰II》、《梅艷芳》編劇吳煒倫（Jack）首部執導作。今日（8/12） 發出全新預告，以新聞報道形式製作。

預告開出王丹妮在戲中被判17年冤獄，子華要幫她翻案。（《毒舌大狀》預告截圖）

預告由前資深新聞主播方健儀擔任主播聲演，報道一宗名模虐兒案，涉案名模被判入獄17年，案中被告就是由王丹妮飾演的曾潔兒。此案掀起法律權貴VS平民的一場對決，由黃子華飾演的非一般大狀林涼水，為抗衡權貴打壓拯救公義，瞓身展開一場法律之戰，對於毒舌大狀林涼水被法律界視為垃圾，而是否憑此案博出位為自己洗脫惡名，由子華神飾演的林涼水說：「我冇惡名只有姓名，我叫林涼水，垃圾眼中只有垃圾，我係為當事人洗甩罪名，唔係為自己洗甩惡名，邏輯喺今時今日，我豈能要求個個都有。」

但離奇地，王丹妮又一口咬定子華累她坐17年監。（《毒舌大狀》預告截圖）

Dee 哥維護子華，稱他不是垃圾，最多只是賤格。（《毒舌大狀》預告截圖）

新聞片段中亦訪問了多位牽涉今次案件的當事人，包括被告曾潔兒，她說：「佢根本唔配做一個大狀，根本要釘佢牌，就係因為佢，我先至要坐17年冤獄。」飾演辯方師爺的Dee就話：「佢極其量都係賤格啫，不過賤人周街都係，有冇佢賤得咁有雷先。」在這戲中擔任辯方大律師的Renci形容林涼水：不負責任，飾演主控官的謝君豪更指林涼水垃圾都不如。面對各方攻擊，甚至被指罵：「司法界垃圾 !」 林大狀一於笑罵由人，串嘴回應 : 「我信天有眼，會為當事人還一個公道！」

角色海報注入塔羅牌元素，又每人配上一句金句。子華是「我只想世界公道啲，唔會畀班契弟為所欲為！」（《毒舌大狀》海報）

角色海報張張有金句

全新的人物海報中其實暗藏塔羅元素，揭示出各人特性，如林涼水（黃子華 飾）左方有支木杖掛有小包袱、右方有朵白玫瑰，正是代表塔羅牌︰愚者（The Fool）。愚者有着無視腳下是懸崖仍昂首闊步向前的勇氣，並保持着單純的心去探險，就如林涼水即使要面對鍾家的惡勢力，仍堅定內心，不低頭且拼上所有為曾潔兒出返啖氣。

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太子（阿Dee 飾）的海報中身後的獅子，代表着無盡的力量，意指面對強權不低頭，在法律界有錢不是一切，他決意要用自己的力量抵抗惡勢力。方家軍（楊偲泳 飾）左方有把寶劍、右方有個天秤代表正義，誓要矯正世間不公不義之事。曾潔兒（王丹妮 飾）代表卡牌為女祭司，代表處於黑與白，正與邪徘徊中生存的意義，正如戲中的她身陷囹圄，仍堅持不惜任何代價都要找出真相。

廖子妤在預告，已散發出一股懾人氣場。（《毒舌大狀》預告截圖）

香港顯赫家族鍾家的代表鍾念華（廖予妤 飾）以及鍾家御用法律顧問董大狀（王敏德 飾）分別代表皇后和教皇，前者象徵高貴、威嚴，以「有錢就是道理，要用法律玩死對方。」而教皇則是代表宗教權力，提供心靈上的方向和引導，在整場官司之中精心教導鍾家如何佈局。鍾氏家族女婿鍾京頤（栢天男 飾）背後的戀人銅像，象徵慾望與誘惑，一如戲中的他為了金錢及名利不惜隱瞞真相。

最後便是飾演鐵面無私主控官金遠山（謝君豪 飾），他代表着魔術師，象徵溝通、內心純正及睿智，因此他在案件中始終堅守着原則，不容許任何人玩弄法律。